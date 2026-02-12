El primer mes de 2026 ha incluido grandes estrenos de anime, pero sin duda, las nuevas temporadas de “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” son las más esperadas y destacadas. No obstante, “Fire Force”, “My Hero Academia: Vigilantes”, “Oshi no Ko”, “Golden Kamuy”, “Fate/strange Fake” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku” también tienen una gran grupo de fanáticos y buenas calificaciones. De hecho, uno de estos títulos logró superar a los primeros en el ranking de las producciones más populares en Amazon Prime Video y Netflix en Japón.

Se trata de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, que de acuerdo con la plataforma de análisis de streaming FlixPatrol, destronó a la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y a la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” en Amazon Prime Video y Netflix en Japón.

Aunque este anime shonen, basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku, ha sido subestimado frente a los favoritos de la temporada, ha logrado una gran hazaña con sus nuevos episodios, en los que Shugen y Jikka son enviados a Shinsenkyo, mientras que, Gabimaru y sus compañeros luchan contra Aza Chobe y Toma.

Gabimaru combate brutalmente con Chobee en el primer episodio de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

¿POR QUÉ “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” SUPERÓ A “JUJUTSU KAISEN” Y “FRIEREN”?

El ranking antes mencionado puede cambiar en cualquier momento. De hecho, tanto “Jujutsu Kaisen” como “Frieren: Beyond Journey’s End” podrían volver a las primeras posiciones con sus siguientes episodios. Sin embargo, “Hell’s Paradise: Jigokuraku” también podría mantenerse en el primer lugar si no hay cambios relevantes en las otras historias.

Este logro de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se debe a los emocionantes eventos de los últimos capítulos y a que ha mantenido una puntuación constante superior a los 8 puntos. Mientras que “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” han tenido una caída en sus calificaciones.

Los primeros episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” recibieron excelentes puntajes en IMDb, pero el tercero fue duramente criticado y solo consiguió 7.8. Aunque el cuarto capítulo recibió 9.7, en Japón cuestionaron que le dieran prioridad a las peleas llamativas en lugar de a la trama. El quinto y el sexto episodios recibieron una puntuación de 8.4. A pesar de que no se trata de una mala calificación, es baja para este anime.

Por su parte, “Frieren: Beyond Journey’s End” consiguió un sólido 9 con sus dos primeros episodios de la segunda temporada. Pero en el tercer y cuarto capítulo esta calificación se redujo. Si bien, no se trata de una gran diferencia, los comentarios de los fans tampoco son tan favorables.

Sin embargo, eso podría cambiar cuando Fern, Stark y Frieren se enfrenten al General Demoníaco en los próximos episodios. De igual manera, también se esperan eventos impactantes en los nuevos capítulos de “JJK”.

Yamada Asaemon Shugen, un ejecutor de alto rango del clan Yamada, en una escena del cuarto episodio de la temporada 2 de "Hell's Paradise: Jigokuraku" (Foto: Studios Mappa)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenó el domingo 11 de enero de 2026 en Crunchyroll. Cada semana se emite un nuevo episodio hasta el 29 de marzo.

