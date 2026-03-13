Tras la derrota de Ju Fa y Tao Fa,el enfrentamiento de Shion contra Zhu Jin y la revelación del plan final de Rien en el noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, los fanáticos del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku esperan con ansias en nuevo capítulo para descubrir lo que harán los protagonistas para evitar el siniestro plan de Rien de cosechar a toda la población de Japón para crear el Tan definitivo. ¿Cuándo se estrena el siguiente episodio?
En “Compassion and Deeds” (2x09), los expedicionarios trabajan juntos para enfrentarse a Tao Fa y Ju Fa, quienes han sufrido transformaciones Kishikai. Aza Chobei y su hermano menor, Toma, se unen al maestro espadachín Gantetsusai y Yamada Asaemon Fuchi, y forman parte de la emocionante batalla.
Por otro lado, Shion se enfrenta a Zhu Jin Tensen a pesar de que sabe que no tiene muchas probabilidades de ganar. Por eso, lanza cientos de ataques y no se detiene, busca superar la capacidad de regeneración del ser inmortal. Además, Gui Fa revela el verdadero objetivo de Rien. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?
FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10
El décimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 15 de marzo de 2026.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?
Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.
Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:15 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:15 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:15 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:15 p.m.
|España
|4:15 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 10
¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?
De acuerdo con la sinopsis oficial del décimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “frente a Zhu Jin se encuentran Shion y Nurugai. Tras derribarlo cientos de veces, logran acorralarlo, pero ninguno consigue asestarle el golpe final decisivo. Decidido a cumplir la voluntad no vengada de Tenza, Shion continúa blandiendo su espada. Al verlo luchar solo, Nurugai…"
Por lo tanto, mientras Shion y Nurugai tienen un intenso combate contra Zhu Jin, Gabimaru lucha contra las secuelas de anteriores combates. Los supervivientes buscan formas de derrotar a los Tensen.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí