Tras la derrota de Ju Fa y Tao Fa,el enfrentamiento de Shion contra Zhu Jin y la revelación del plan final de Rien en el noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, los fanáticos del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku esperan con ansias en nuevo capítulo para descubrir lo que harán los protagonistas para evitar el siniestro plan de Rien de cosechar a toda la población de Japón para crear el Tan definitivo. ¿Cuándo se estrena el siguiente episodio?

En “Compassion and Deeds” (2x09), los expedicionarios trabajan juntos para enfrentarse a Tao Fa y Ju Fa, quienes han sufrido transformaciones Kishikai. Aza Chobei y su hermano menor, Toma, se unen al maestro espadachín Gantetsusai y Yamada Asaemon Fuchi, y forman parte de la emocionante batalla.

Por otro lado, Shion se enfrenta a Zhu Jin Tensen a pesar de que sabe que no tiene muchas probabilidades de ganar. Por eso, lanza cientos de ataques y no se detiene, busca superar la capacidad de regeneración del ser inmortal. Además, Gui Fa revela el verdadero objetivo de Rien. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Gui Fa está en el Palacio Rendan en el noveno episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10

El décimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 15 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 10

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

De acuerdo con la sinopsis oficial del décimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “frente a Zhu Jin se encuentran Shion y Nurugai. Tras derribarlo cientos de veces, logran acorralarlo, pero ninguno consigue asestarle el golpe final decisivo. Decidido a cumplir la voluntad no vengada de Tenza, Shion continúa blandiendo su espada. Al verlo luchar solo, Nurugai…"

Por lo tanto, mientras Shion y Nurugai tienen un intenso combate contra Zhu Jin, Gabimaru lucha contra las secuelas de anteriores combates. Los supervivientes buscan formas de derrotar a los Tensen.

Nurugai y Shion se enfrentan a Zhu Jin en el décimo episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

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