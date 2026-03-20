A tan solo dos episodios del gran final de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, la tensión es cada vez mayor y las batallas de los protagonistas se vuelven más emocionantes, ya que el enfrentamiento contra los Tensen ha llegado a un punto crítico. ¿Qué sigue después de la lucha de Shion y Nurugai contra el andrógino Tensen Zhu Jin? ¿Cuándo se estrenará el siguiente episodio del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku? ¿Cómo verlo?

En “Master and Disciple” (2x10), la dura batalla de desgaste entre Zhu Jin y Shion se intensifica mientras este último recuerda a Tenza. Tras derribarlo cientos de veces, logran acorralarlo, pero ninguno consigue asestar el golpe decisivo. En medio del combate, Shion recuerda su pasado, cómo aprendió a usar el Tao siendo ciego.

A pesar de lo complicada y agotadora que resulta la pelea, Shion no se da por vencido. Pero Nurugai lo convence de no sacrificarse innecesariamente y menciona el sacrificio de Tenza. En tanto, se revela lo que está pasando con Gabimaru. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Nurugai y Shion se enfrentarán a Zhu Jin en el décimo episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 11

El décimo primer episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 22 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 11?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 11?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 11

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 11?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del episodio 11 de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, pero todo parece indicar que la batalla final contra los Lord Tensen se intensificará. Por lo tanto, Gabimaru y sus aliados se enfrentarán a desafíos mortales.

El penúltimo episodio de la segunda temporada del popular animes también explorará más sobre el elixir de la inmortalidad y los secretos de la isla. ¿Se formarán nuevas alianzas?

¿Qué pasará con Gabimaru en el décimo primer episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku"? (Foto: Mappa)

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