Aunque “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” son los animes favoritos de la temporada, no son los únicos con un gran número de fanáticos y buenas calificaciones. La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenó el domingo 11 de enero de 2026 y sus primeros episodios han conseguido calificaciones superiores a los ocho puntos. Además, la última semana de enero de 2026, el anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku se posicionó en el Top 10 de las series más populares de Netflix y Amazon Prime Video en Japón.

En “Hindering and Restoration” (2x06), Gabimaru, el ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, llega al castillo de Tensen en busca del elixir mientras Yamada Asaemon Shugen aterriza en Shinsenkyo. Cuando Gabimaru, Yuzuriha y Sagiri logran entrar al centro de la isla, caen en una trampa orquestada por los Tensen.

Ran revela que el Elixir de la Vida está casi terminado y que ya no necesitan convertir a los humanos en flores, sino que ahora buscan materiales de alta calidad para sus rituales. Además, la batalla contra Ran se intensifica. Entonces, ¿qué sucederá en el siguiente episodio de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”? ¿Cuándo se estrenará?

"Hindering and Restoration", el sexto episodio de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku" se estrenó el 15 de febrero de 2026 (Foto: Studios Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7

El séptimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 22 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Two and One” (2x07), el séptimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “para tener la oportunidad de obtener el perdón, un asesino ninja se une a otros criminales condenados en un viaje a una isla misteriosa para recuperar un elixir de inmortalidad”.

En el nuevo capítulo del popular anime, la trama alcanzará su punto más crítico en la batalla contra el Tensen Ran dentro del palacio de Horai. Asimismo, mostrará la transformación completa de Ran en su estado Kishikai.

¿Qué pasará en el séptimo episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku"? (Foto: Mappa)

