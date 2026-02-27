Después de los momentos de tensión, acción y emoción que se mostraron en el séptimo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku esperan con ansias el octavo capítulo para continuar con la lucha de Tamiya Gantetsusai y Yamada Asaemon Fuchi contra Tensen. ¿Qué sucederá con esto personajes? ¿Cuáles serán las consecuencias del contraataque de los hermanos Aza? Entonces, ¿cuándo y cómo ver el nuevo episodio de está sorprendente historia?

En “Dos personas y una persona” (2x07), Gabimaru llega al castillo de Tensen en busca del elixir mientras Yamada Asaemon Shugen aterriza en Shinsenkyo. Pero todo empieza con Aza Toma, quien vivió como Yamada Asaemon Toma durante años. Se sorprende al encontrarse con su hermano menor junto a los Tensen. No obstante, Chobei tiene un trato con Rien Tensen: ayudar a eliminar al grupo de Gabimaru a cambio de la seguridad de Toma.

Chobe parece dispuesto a traicionar a los humanos, pero se une a su hermano Toma para lanzar un ataque coordinado sorpresa que logra despedazar temporalmente a los Tensen. Tamiya Gantetsusai y Yamada Asaemon Fuchi también se unen a la lucha.

Gabimaru en el séptimo capítulo de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku", que se estrenó el 22 de febrero (Foto: Studios Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8

El octavo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 1 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Fuerza y Flexibilidad” (2x08), el octavo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “tras aprender a percibir a Tao, Tamiya Gantetsusai acorrala a Tao Fa con la ayuda de Fuchi. Tras pedir ayuda, Ju Fa reflexiona sobre todo lo que han pasado juntos. Su único deseo siempre fue proteger la sonrisa de Tao Fa.”

El nuevo capítulo del popular anime se centrará en la culminación de la batalla de los hermanos Aza y la entrada en acción definitiva del grupo de Gabimaru. En tanto, los Tensen se verán obligados a fusionarse.

¿Qué sorpresas tiene preparado el octavo episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku"? (Foto: Mappa)

