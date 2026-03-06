Luego de la fusión de Ju Fa y Tao Fa, que ahora son uno solo, el ataque de Choubei a los Tensen y de que Fuchi dejara claro que deben trabajar juntos si quieren sobrevivir en el octavo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, se espera que la lucha continúe, ya que Ju Fa y Tao Fa planean seguir enfrentando a los humanos para completar su misión. ¿Cuándo se estrenará el nuevo capítulo del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku? ¿Cómo verlo?
En “Crisantemo y durazno” (2x08), Gantetsusai y Fuchi parecen por fin imponerse a Tao Fa, pero Ju Fa acude en su ayuda. No obstante, el episodio empieza con la historia de Gantetsusai, quien anhelaba ser el mejor maestro de la espada. Mientras enfrenta a Tensen Tao Fa, junto al ejecutor Fuchi, quien abraza el cuerpo inmortal para interrumpir su regeneración.
Gracias a eso, Gantetsusai logra un corte perfecto que divide a Tao Fa en dos sin herir a Fuchi. Ante la derrota inminente, Ju Fa interrumpe su pelea contra los hermanos Aza y llega al rescate. Se fusionan y revelan una forma monstruosa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulos?
FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9
El noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 8 de marzo de 2026.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?
Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.
Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:15 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:15 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:15 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:15 p.m.
|España
|4:15 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 9
¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Compassion and Deeds” (2X09), noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “después de que Ju Fa y Tao Fa realizaran el Kishikai y se fusionaran en un solo ser, Aza Chobei y los demás unen fuerzas para combatirlos.
Mientras tanto, Sagiri Yamada Asaemon y Mei llegan al Palacio Rendan, pero quien los espera no es Rien sino Gui Fa. De ella, ambos escuchan el asombroso plan del Tensen."
