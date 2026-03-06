Luego de la fusión de Ju Fa y Tao Fa, que ahora son uno solo, el ataque de Choubei a los Tensen y de que Fuchi dejara claro que deben trabajar juntos si quieren sobrevivir en el octavo episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, se espera que la lucha continúe, ya que Ju Fa y Tao Fa planean seguir enfrentando a los humanos para completar su misión. ¿Cuándo se estrenará el nuevo capítulo del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku? ¿Cómo verlo?

En “Crisantemo y durazno” (2x08), Gantetsusai y Fuchi parecen por fin imponerse a Tao Fa, pero Ju Fa acude en su ayuda. No obstante, el episodio empieza con la historia de Gantetsusai, quien anhelaba ser el mejor maestro de la espada. Mientras enfrenta a Tensen Tao Fa, junto al ejecutor Fuchi, quien abraza el cuerpo inmortal para interrumpir su regeneración.

Gracias a eso, Gantetsusai logra un corte perfecto que divide a Tao Fa en dos sin herir a Fuchi. Ante la derrota inminente, Ju Fa interrumpe su pelea contra los hermanos Aza y llega al rescate. Se fusionan y revelan una forma monstruosa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulos?

Ju Fa y Tao Fa se fusionaron en el octavo episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9

El noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 8 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 9

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Compassion and Deeds” (2X09), noveno episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “después de que Ju Fa y Tao Fa realizaran el Kishikai y se fusionaran en un solo ser, Aza Chobei y los demás unen fuerzas para combatirlos.

Mientras tanto, Sagiri Yamada Asaemon y Mei llegan al Palacio Rendan, pero quien los espera no es Rien sino Gui Fa. De ella, ambos escuchan el asombroso plan del Tensen."

¿Qué pasará con los protagonistas en el noveno episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku"? (Foto: Mappa)

