“Hell’s Paradise: Jigokuraku” es uno de los animes que compite contra “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” con la historia de Gabimaru el Vacío, un ninja de Iwagakure que, tras ser traicionado y condenado a muerte, descubre que su deseo de volver con su esposa le impide morir. Para conseguir un indulto debe recuperar el Elixir de la Vida de una isla misteriosa y letal llamada Shinsenkyo. Tras el estreno de la segunda temporada, el 11 de enero de 2026, los primeros episodios han recibido buenas calificaciones. Hasta el momento el mejor calificado en IMDb es el séptimo capítulo, con un 9.3.

La nueva temporada del anime que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku se extenderá hasta el 29 de marzo del 2026, ya que cuenta con 12 episodios, uno menos que la primera entrega. Cada semana la historia central se vuelve más emocionante y consigue cautivar a los fanáticos que siguen la trama desde el inicio y los que se unieron hace poco.

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” cuenta con Kaori Makita y Akira Kindaichi como director y guionista, respectivamente. Mientras que Akitsugu Hisagi se encarga del diseño de personajes, y Yoshiaki Dewa regresa como compositor musical.

En la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku", Gabimaru debe sobrevivir a los monstruos de la isla (Foto: Mappa)

LOS ARCOS DEL MANGA QUE ADAPTA “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2

La primera temporada “Hell’s Paradise: Jigokuraku” adapta aproximadamente los primeros 45 capítulos del manga, es decir, los dos primeros arcos argumentales de la obra de Yuji Kaku: Arco de la Isla (Island Arc) y Arco de Lord Tensen (Lord Tensen Arc). Por lo tanto, la segunda entrega parte desde el capítulo 46 del material original.

En los primeros episodios de la nueva entrega se adapta la parte final del Arco de Lord Tensen, que se centra en la confrontación continua del grupo con el inmortal Lord Tensen y su dominio del Tao (energía vital) para sobrevivir a los horrores de la isla.

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” también adopta el Arco de Hōrai, que se centra en la historia de los supervivientes mientras se infiltran en el palacio central de la isla, donde se encuentra el Elixir de la Vida.

Entonces, estos son los arcos que adapta la temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”:

Arco de Lord Tensen (Conclusión): el enfrentamiento de los protagonistas contra los Tensen continúa.

(Conclusión): el enfrentamiento de los protagonistas contra los Tensen continúa. Arco de Hōrai: presenta nuevas amenazas, incluyendo el Grupo de Desembarco Adicional liderado por el despiadado Yamada Asaemon Shugen.

La segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" adapta dos arcos del manga escrito e ilustrado por Yūji Kaku (Foto: Mappa)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenó el domingo 11 de enero de 2026 en Crunchyroll. Cada semana se emite un nuevo episodio hasta el 29 de marzo.

Crunchyroll se encarga de la distribución internacional. Llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí