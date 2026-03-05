Aunque desde los primeros episodios de la segunda entrega de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” ha recibido buenas calificaciones y críticas, los últimos tres capítulos han superado las expectativas, alcanzado un 9.3 en IMDb. Aunque compite con “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End”, dos de los animes más populares y esperados de la temporada invierno 2026, han logrado superarlos por tres semanas consecutivas. ¿Esto lo convierte en el mejor anime shonen de la temporada?

La sorpresa empezó la última semana de enero de 2026, cuando de acuerdo con la plataforma de análisis de streaming FlixPatrol, el anime que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku destronó a la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y a la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” en Amazon Prime Video y Netflix en Japón.

“HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” SUPERA A “JUJUTSU KAISEN” Y “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

Aunque “Hell’s Paradise: Jigokuraku” ha perdido el primero en esos y otros rankings aún se mantiene en el Top 10. De hecho, en los primeros días de marzo, se encuentra en el puesto número 5 en Crunchyroll a nivel mundial, mientras que, “Jujutsu Kaisen” está en el primer lugar y “Frieren: Beyond Journey’s End” en el número 10.

Hasta el momento, los episodios mejores calificados de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku", son el séptimo y octavo, que tienen 9,3 en IMDb (Foto: Mappa)

En IMDb, la diferencia en las calificaciones de estos animes es más notoria. Mientras “Hell’s Paradise” ha alcanzado un puntuación superior a 9 en su sexto, séptimo y octavo episodio de la segunda temporadas, los episodios 6, 7 y 8 de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” obtuvieron calificaciones de 8,3, 8,2 y 9,1, y los episodios 4, 5 y 6 de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” obtuvieron calificaciones de 8,7, 8,1 y 8,4, respectivamente.

¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

Además de la trama que mezcla acción frenética, fantasía oscura y un profundo desarrollo de personajes, “Hell’s Paradise: Jigokuraku” destaca por la animación de alta calidad de Studio MAPPA. Los fans incluso consideran que la calidad ha mejorado aún más en los últimos capítulos de la segunda temporada.

La dinámica entre el protagonista Gabimaru y el resto de personajes principales también cumple un rol fundamental en el éxito del anime. Pero las calificaciones y críticas también obedecen a que la serie se encuentra en medio de su mayor batalla hasta el momento: Gabimaru, Shigeru, Yuzuriha y el resto del grupo contra Lord Tensen.

Esto significa que “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” podrían volver a tener calificaciones superiores a nueva cuando lleguen al clímax de sus respectivas temporadas. En cualquier caso, “Hell’s Paradise” ha logrado demostrar que puede competir con animes más grandes e incluso superarlos.

La segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" terminará el 29 de marzo de 2026 tras doce episodios (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí