Jodi Huisentruit era una presentadora de noticias de Iowa que desapareció el 27 de junio de 1995, justo cuando se dirigía al trabajo. Así, si bien los investigadores no sospecharon inmediatamente de un crimen, más tarde descubrieron evidencia que mostraba que había sido atacada. Su historia se cuenta 30 años después en la serie documental “Her Last Broadcast: The Abduction of Jodi Huisentruit” de Hulu.

Vale precisar que la docuserie -producida por Committee Films y ABC News Studios- se centra en el equipo policial del caso mientras siguen nuevas pistas, realizan nuevos interrogatorios y descubren a dos nuevas personas de interés.

De esta manera, el programa ofrece material nunca visto e información nueva, acercando al público general a un caso que conmocionará a más de uno.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Her Last Broadcast: The Abduction of Jodi Huisentruit”:

LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE “HER LAST BROADCAST: THE ABDUCTION OF JODI HUISENTRUIT”

La presentadora estadounidense Jodi Huisentruit tenía 27 años cuando desapareció y, tres décadas después, las autoridades siguen investigando su presunto secuestro.

Resulta que alrededor de las 4:00 a.m. del martes 27 de junio de 1995, la productora Amy Kuns se dio cuenta de que Huisentruit no se había presentado a trabajar y llamó a su apartamento. Así, cuando la joven contestó al teléfono, explicó que se había quedado dormida y que se disponía a salir hacia su centro laboral.

Sin embargo, a las 6:00 a.m., Huisentruit aún no había llegado, por lo que Kuns la sustituyó en el programa matinal.

Entonces, a las 7:00 a.m., el personal de la televisora llamó a la policía de Mason City, quien encontró pruebas que sugerían que se había producido un forcejeo fuera del departamento.

Desde entonces, hay un gran misterio alrededor del caso: aunque fue declarada legalmente muerta en el 2001, el cuerpo de Jodi Huisentruit nunca fue descubierto y su asesino nunca fue identificado.

¿CÓMO VER “HER LAST BROADCAST: THE ABDUCTION OF JODI HUISENTRUIT”?

“Her Last Broadcast: The Abduction of Jodi Huisentruit” se estrena en Hulu el martes 15 de julio del 2025.

Por lo tanto, si te encuentras en Estados Unidos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma para ver los tres episodios de la serie documental sin problemas.

La periodista Jodi Huisentruit fue declarada legalmente fallecida en mayo del 2001 (Foto: ABC)

