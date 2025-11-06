El pasado miércoles 5 de noviembre del 2025, Netflix estrenó “Heweliusz”, una miniserie polaca de 5 episodios que reconstruye el trágico hundimiento de un transbordador en plena década de los 90’s. Así, ¿te gustaría conocer quién es quién en esta producción que combina suspenso con drama judicial? Pues, en las siguientes líneas, te presento la guía completa de su elenco y personajes.

Vale precisar que la serie de Netflix se inspira en hechos reales: el 13 de enero de 1993, el ferri Heweliusz salió de Świnoujście (Polonia) en dirección a Ystad (Suecia).

Sin embargo, la travesía pronto se convirtió en una auténtica lucha por la supervivencia, al desatarse un fuerte temporal que obligó a la tripulación y a los pasajeros a enfrentarse a la descomunal fuerza del mar.

Mientras tanto, en tierra, sus familiares se las vieron con el lado más oscuro de la naturaleza humana y emprendieron una batalla igual de difícil para averiguar la verdad sobre el accidente, además de velar por la dignidad de los desaparecidos en el mar.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HEWELIUSZ”?

1. Magdalena Różczka como Jolanta Ułasiewicz

Empiezo la lista con una de las protagonistas de la producción: Jolanta. Ella es la esposa del capitán del ferri y, por lo tanto, enfrenta el dolor de perder a su marido mientras lucha contra un sistema que intenta culparlo injustamente por el desastre.

La actriz que la interpreta es Magdalena Różczka, reconocida por su trabajo en series polacas como “Rojst’97″, “Lejdis” y “Tajemnica zawodowa”.

Magdalena Różczka como Jolanta Ułasiewicz en una escena de la serie polaca “Heweliusz” (Foto: Netflix)

2. Borys Szyc como el Capitán Ułasiewicz

El Capitán Andrzej Ułasiewicz es el oficial al mando del Heweliusz durante la tragedia. En ese sentido, es quien debe afrontar decisiones imposibles mientras la tormenta azota el ferri.

El artista a cargo de este rol es Borys Szyc. Entre sus proyectos destacados previos, se encuentran “Cold War” y “The Mole”.

Borys Szyc como el Capitán Ułasiewicz en una escena de la serie polaca “Heweliusz” (Foto: Netflix)

3. Michał Żurawski como el Capitán Binter

El Capitán Piotr Binter estaba fuera de servicio durante el naufragio. Por ello, se convierte en un elemento clave para descubrir qué sucedió realmente.

El actor que se pone en la piel del personaje es Michał Żurawski, también integrante de los elencos de “The Mire” y “Król”.

Michał Żurawski como el Capitán Binter en una escena de la serie polaca “Heweliusz” (Foto: Netflix)

4. Justyna Wasilewska como Aneta Kaczkowska

Por otro lado, Justyna Wasilewska, intérprete famosa por su participación en “Beyond Words”, “Playing Hard” y “Sweat”, le da vida a Aneta Kaczkowska en la serie polaca.

Justyna Wasilewska como Aneta Kaczkowska en una escena de la serie polaca “Heweliusz” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Heweliusz”:

5. Konrad Eleryk como Skirmuntt

6. Jan Englert como el padre de Binter

7. Magdalena Zawadzka como la madre de Binter

8. Jacek Koman como Ignacy Budzisz

9. Mirosław Zbrojewicz como el Capitán Portu

10. Andrzej Konopka como Kubara

11. Tomasz Schuchardt como Kaczkowski

12. Łukasz Lewandowski como Skrzypczyński

13. Dariusz Chojnacki como Karpiel

14. Jacek Beler como Lemański

15. Michał Pawlik como Zawadzki

16. Mia Goti como Aga

17. Marcin Januszkiewicz como Ferenc

18. Mateusz Górski como Zajdel

19. Piotr Łukaszczyk como Korzyński

20. Anna Dereszowska como Zylbern

21. Michalina Łabacz como Jadwiga Skirmuntt

22. Mirosław Kropielnicki como Kosiorek

23. Magdalena Osińska como la azafata Ola

24. Dominika Kluźniak como Zaborek

25. Julian Świeżewski como un mensajero militar

26. Joachim Lamża como Sulik

27. Piotr Rogucki como Szwedes

28. Sylwia Gola como Irena

29. Katharina Nesytowa como Veronika

30. Bartłomiej Kotschedoff como un mensajero militar

