“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” (en inglés: “Daughter of Fire”) es la nueva serie argentina que se suma al catálogo de Disney+ y Hulu, trayendo consigo una historia que combina elementos de thriller psicológico y drama. Así, ¿te gustaría saber más sobre su trama y otros detalles de la ficción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Sigue adelante con tu lectura!

Vale precisar que la serie de Hulu y Disney+ está producida por Adrián Suar a través de Kapow y Tolmur. Asimismo, tiene a Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez como directores y un guion a cargo de Leandro Calderone​.

Además, antes de su estreno oficial en el streaming, la serie tuvo una exhibición previa: fue proyectada en una sección no competitiva de la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

¿DE QUÉ TRATA “HIJA DEL FUEGO: LA VENGANZA DE LA BASTARDA”?

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” narra la historia de Clara Cortéz (María Eugenia “China” Suárez), una misteriosa mujer que regresa a su pueblo natal en la Patagonia argentina después de 20 años de ausencia... pero bajo una nueva identidad: la de Letizia.

De esta manera, su llegada a Villa Los Cóndores genera mucho interés entre los habitantes del lugar, dado que—aparentemente—viene a casarse con Fausto Saavedra (Diego Cremonesi), un poderoso empresario local.​

Sin embargo, nadie imagina la verdad detrás de su retorno. Y es que la joven es la pieza clave de una sangrienta venganza relacionada con el asesinato de su madre, un crimen que quedó impune hace dos décadas

Entonces, con la confianza de todos ganada, Clara pondrá en marcha un plan macabro y meticuloso contra los habitantes del pueblo, quienes cubrieron la dolorosa muerte de su mamá años atrás.

MIRA EL TRÁILER DE “HIJA DEL FUEGO: LA VENGANZA DE LA BASTARDA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HIJA DEL FUEGO: LA VENGANZA DE LA BASTARDA”?

El elenco de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda” está encabezado por la reconocida actriz argentina María Eugenia “China” Suárez, quien asume el rol protagonista de Clara Cortéz / Letizia. A ella la acompañan:

Diego Cremonesi como Fausto Saavedra , el empresario y objetivo principal de la venganza

, el empresario y objetivo principal de la venganza Jerónimo Bosia como Fernando Saavedra , el hijo de Fausto

, el hijo de Fausto Joaquín Ferreira como Juan Romero

como Juan Romero Carlos Belloso como Osvaldo Sosa

como Osvaldo Sosa Eleonora Wexler como Marichu Saavedra

como Marichu Saavedra Pedro Fontaine como David Almada

como David Almada Antonella Costa como Rosa Cortéz

como Rosa Cortéz Mariano Saborido como Walter Flores

como Walter Flores Rallen Montenegro como Mailén

como Mailén Mauricio Paniagua como Nehuén

¿CÓMO VER “HIJA DEL FUEGO: LA VENGANZA DE LA BASTARDA”?

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” llega al catálogo de Disney+ y Hulu el miércoles 19 de noviembre del 2025, con sus 22 episodios disponibles desde entonces.

Por lo tanto, para verla, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de esos servicios de streaming.

Recuerda que en territorio estadounidense se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

También puedes acceder a través de Disney Bundle, paquete que combina Disney+, Hulu y ESPN+ en diferentes planes según tus necesidades.

El póster de "Hija del fuego, la venganza de la bastarda", serie que explora géneros como el drama y el suspenso (Foto: Disney Entertainment)

