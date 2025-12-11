Si pensabas que Trevor Bingley había aprendido a cuidar lujosos inmuebles tras el caos que desató en “Man vs. Bee” (2022), lamentamos decirte que no; ya que el padre de familia separado regresó para meterse nuevamente en aprietos, pero esta vez tendrá como compañía a un pequeño ser que apareció sin que se lo haya pedido. Así es la trama de “Hombre vs. Bebé”, la serie británica que aterrizó el 11 de diciembre de 2025 en Netflix y que nos sacará muchas sonrisas. A continuación, te damos a conocer quiénes forman parte del elenco.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “HOMBRE VS. BEBÉ”?

Los actores y los personajes que darán vida en la comedia navideña “Man vs. Baby”:

ROWAN ATKINSON COMO TREVOR BINGLEY

En “Hombre vs. Bebé”, Rowan Atkinson interpreta a Trevor Bingley (Foto: HouseSitter Productions)

Rowan Atkinson es Trevor Bingley, el torpe padre de familia separado se meterá en otra loca y disparatada aventura cuando tenga que cuidar un lujoso ático en compañía de un bebé que acaba de conocer.

El actor que lo interpreta es el inglés Rowan Atkinson, nacido el 6 de enero de 1955. Es conocido por las comedias “La víbora negra” (1983-1989) y “Mr. Bean” (1990-1995), así como la serie de películas “Johnny English” (2003-2018).

ALANAH BLOOR COMO MADDY

En “Hombre vs. Bebé”, Alanah Bloor interpreta a Maddy (Foto: HouseSitter Productions)

Alanah Bloor es Maddy, es la hija de Trevor, quien se enterará por videollamada de que a la vida de su padre llegó “un bebé” de una forma inesperada.

La actriz británica se inició en el mundo de la actuación cuando era alumna de la Escuela Primaria Constantine, donde asistió al club de teatro. Tras culminar sus estudios en el Helston Community College, ingresó a la Escuela de Arte Dramático East 15 de Essex y luego al Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, del que se graduó en 2023.

SUSANNAH FIELDING

En “Hombre vs. Bebé”, Susannah Fielding como la persona que recibe a Trevor para encargarle que cuide el lujoso inmueble (Foto: HouseSitter Productions)

Susannah Fielding es la persona que contacta con Trevor para cuide un lujoso ático en Londres. Es muy estricta y seria.

La actriz, nacida el 10 de junio de 1985, ha trabajado en el teatro, la televisión y el cine. En 2014, ganó el premio Ian Charleson por su papel de Portia en “El Mercader de Venecia” en el Almeida Theatre. Actuó en “The Great Indoors”, “Black Mirror”, “Silent Witness” entre otras producciones.

SUNETRA SARKER

En “Hombre vs. Bebé”, Sunetra Sarker seguirá el caso de la desaparición del pequeño (Foto: HouseSitter Productions)

Sunetra Sarker es una de las personas, que según el tráiler, recibe el llamado de las autoridades sobre la desaparición de un bebé; por lo que se involucra en su búsqueda.

La actriz británica es conocida por haber interpretado a Zoe Hanna en la serie “Casualty”, dela cual fue directora en el episodio “Guilty Secrets”.

COMPLETAN EL ELENCO

Claudie Blakley

Robert Bathurst

Ellie White

Angus Imrie

Joseh Balderrama

