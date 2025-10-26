Con el regreso de “Hora de Aventura: Fionna y Cake” a HBO Max, los fanáticos están más pendientes que nunca del universo animado de Cartoon Network. La serie continúa explorando los límites del multiverso, y su showrunner, Adam Muto, sorprendió recientemente al revelar que el equipo casi lanza un episodio especial con los personajes de “Las Maravillosas Desventuras de Flapjack”, lo que habría unido dos mundos icónicos de la animación moderna.

Durante una entrevista con ComicBook.com, Muto explicó que la idea del crossover surgió en el proceso creativo de la segunda temporada, mientras el equipo exploraba nuevas dimensiones dentro de Oooo. Aunque solo quedó en una conversación y un boceto, el showrunner no descartó que Fionna y Cake puedan volver a encontrarse con el joven marinero Flapjack en un futuro episodio. Este guiño entusiasmó a los seguidores de ambos programas, quienes aún recuerdan el estilo surrealista y oscuro del puerto donde vivían Flapjack y el Capitán Nudillos.

FIONNA Y CAKE CASI VISITAN EL MUNDO DE “FLAPJACK”

Adam Muto reveló que existió una clara intención de unir dos universos animados bajo el concepto del multiverso de Cartoon Network. El episodio habría mostrado a Fionna y Cake navegando hacia un mundo plagado de piratas, propio de “Las Maravillosas Desventuras de Flapjack”. Aunque la idea no se concretó, abre el camino a futuras apariciones o referencias cruzadas dentro del vasto universo de “Hora de Aventura”.

Actualmente, la segunda temporada de “Fionna y Cake” se estrena en HBO Max con capítulos semanales, mientras que los fans de “Flapjack” pueden revivir sus tres temporadas en Hulu. Con nuevos proyectos como “Heyo BMO” y “Hora de Aventura: Misiones Secundarias” en desarrollo, Warner Bros. demuestra que el legado de Oooo sigue más vivo que nunca.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HORA DE AVENTURA: FIONNA Y CAKE”?

HBO Max ha confirmado que los nuevos episodios llegarán el jueves 23 de octubre de 2025, marcando el regreso oficial del dúo más querido del universo alterno de “Hora de Aventura”. La temporada contará con diez episodios, y se estrenará uno nuevo cada semana hasta el 25 de diciembre, convirtiéndose en la excusa perfecta para cerrar el año con una buena dosis de nostalgia, humor y locura mágica.

La serie se estrenó el 23 de octubre (Foto: HBO Max)

