¿Listos para volver a la Tierra de Ooo? La magia, el caos y las aventuras regresan con más fuerza que nunca. “Hora de Aventura: Fionna y Cake” estrena su temporada 2 y promete elevar la nostalgia de los fans al máximo. Esta nueva entrega nos llevará otra vez al universo multicolor creado por Pendleton Ward, donde la imaginación no tiene límites. Fionna Campbell y su inseparable Cake la Gata volverán a desafiar las reglas del multiverso, acompañadas de rostros tan queridos como Finn, Marceline y la Dulce Princesa.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HORA DE AVENTURA: FIONNA Y CAKE”?

HBO Max ha confirmado que los nuevos episodios llegarán el jueves 23 de octubre de 2025 , marcando el regreso oficial del dúo más querido del universo alterno de “Hora de Aventura”.

La temporada contará con diez episodios, y se estrenará uno nuevo cada semana hasta el 25 de diciembre, convirtiéndose en la excusa perfecta para cerrar el año con una buena dosis de nostalgia, humor y locura mágica.

En cuanto al horario de estreno, la serie estará disponible en HBO Max a partir de las 3:00 a.m. (hora del Este de EE. UU.) / 12:00 a.m. (hora del Pacífico) , como ocurre con la mayoría de los estrenos internacionales de la plataforma.

En España, los episodios se estrenan a las 9:00 a.m., mientras que en México estarán disponibles desde las 2:00 a.m.. En Sudamérica, los horarios varían ligeramente: 3:00 a.m. en Perú y Colombia, 4:00 a.m. en Bolivia, y 5:00 a.m. en Argentina y Chile.

La segunda temporada de 10 episodios se estrena el jueves 23 de octubre en HBO Max (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HORA DE AVENTURA: FIONNA Y CAKE”?

Solo necesitas una suscripción activa a HBO Max, que está disponible desde US$9,99 al mes en Estados Unidos, o su equivalente en moneda local según tu país. La serie podrá disfrutarse en cualquier dispositivo con acceso a la app, ya sea televisión inteligente, laptop, tableta o celular. Además, si ya tienes acceso a Max a través de tu proveedor de cable o internet, no necesitas pagar extra.

DETALLES IMPORTANTES DE LA NUEVA TEMPORADA DE “HORA DE AVENTURA”

Esta nueva temporada retoma la historia tras los eventos que restauraron la magia en el mundo de Fionna. Ahora, la valiente heroína será invocada por la enigmática Maga Cazadora (Ashly Burch) para embarcarse en una misión peligrosa, donde el destino de múltiples mundos dependerá de su valor. Entre combates épicos, universos colapsando y misteriosas alianzas, la serie promete expandir aún más su mitología y explorar rincones inexplorados de Ooo.

El reparto que da vida a esta segunda entrega está encabezado por Madeleine Martin como Fionna y Roz Ryan como Cake, acompañadas de un elenco estelar que incluye a Jeremy Shada (Finn), Hynden Walch (Dulce Princesa), Olivia Olson (Marceline), Tom Kenny (Rey Helado / Simon Petrikov) y Ashly Burch como la Maga Cazadora. También regresan las voces de Kumail Nanjiani (Prismo), Neil Patrick Harris (Príncipe Gumball) y Donald Glover (Marshall Lee), junto a cameos sorpresa que los fans más atentos sabrán reconocer.

HBO Max ya liberó un tráiler oficial que dejó a los seguidores en shock: se anticipan nuevos personajes, un potencial romance con DJ Flame, versiones alternativas de Finn —incluido el de Farmworld—, y un regreso a lugares icónicos como el Reino de los Dulces. Todo acompañado de esa mezcla irresistible de humor surrealista, drama emocional y pura aventura que convirtió a Hora de Aventura en una de las series más queridas de la animación moderna.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.