¡Preparen sus espadas-cuchillas y abran bien los ojos! La segunda temporada de “Hora de Aventura: Fionna y Cake” llega a la Tierra de Ooo y promete desplegar aventuras épicas, universos alternativos y mucho más. A continuación encontrarás una guía de episodios con las fechas y horas estimadas de estreno en HBO Max, para que marques tu calendario y no te pierdas ni un solo salto dimensional con Fionna y Cake.
La temporada arranca el jueves 23 de octubre de 2025, con el primer episodio disponible desde la hora habitual de estreno, que en la zona Este de EE. UU. es alrededor de la 3:00 a.m. (ET). En las semanas siguientes, cada capítulo nuevo se estrena el jueves siguiente, hasta completar los diez episodios previstos.
GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE”
- Episodio 1: 23 de octubre de 2025
- Episodio 2: 30 de octubre de 2025
- Episodio 3: 6 de noviembre de 2025
- Episodio 4: 13 de noviembre de 2025
- Episodio 5: 20 de noviembre de 2025
- Episodio 6: 27 de noviembre de 2025
- Episodio 7: 4 de diciembre de 2025
- Episodio 8: 11 de diciembre de 2025
- Episodio 9: 18 de diciembre de 2025
- Episodio 10: 25 de diciembre de 2025
Cabe mencionar que el horario de estreno varía de acuerdo al lugar donde te encuentres. La serie estará disponible en HBO Max a partir de las 3:00 a.m. (hora del Este de EE. UU.) / 12:00 a.m. (hora del Pacífico), como ocurre con la mayoría de los estrenos internacionales de la plataforma.
En España, los episodios se estrenan a las 9:00 a.m., mientras que en México estarán disponibles desde las 2:00 a.m. En Sudamérica, los horarios varían ligeramente: 3:00 a.m. en Perú y Colombia, 4:00 a.m. en Bolivia, y 5:00 a.m. en Argentina y Chile.
¿CÓMO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE "HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE“?
Solo necesitas una suscripción activa a HBO Max, que está disponible desde US$9,99 al mes en Estados Unidos, o su equivalente en moneda local según tu país. La serie podrá disfrutarse en cualquier dispositivo con acceso a la app, ya sea televisión inteligente, laptop, tableta o celular. Además, si ya tienes acceso a Max a través de tu proveedor de cable o internet, no necesitas pagar extra.
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE "HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE“?
La trama oficial para esta segunda temporada nos adelanta que: “Después de su viaje a través del multiverso, Fionna y Cake emprenden nuevas aventuras mientras Huntress Wizard se embarca en una búsqueda desesperada con consecuencias fatales”. Así que cada episodio promete revelar más fragmentos del universo, nuevos personajes y complicaciones que pondrán a los héroes al límite.
Finalmente, una recomendación de maratón: si quieres entrar en clima antes del estreno de la temporada 2, puedes repasar la temporada 1 completa, que consta de diez episodios y se lanzó en 2023. Así llegarás con toda la historia fresca, entenderás las conexiones con el universo de “Hora de Aventura” y disfrutarás mucho más cuando Fionna y Cake regresen por fin.
