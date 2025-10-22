¡Preparen sus espadas-cuchillas y abran bien los ojos! La segunda temporada de “Hora de Aventura: Fionna y Cake” llega a la Tierra de Ooo y promete desplegar aventuras épicas, universos alternativos y mucho más. A continuación encontrarás una guía de episodios con las fechas y horas estimadas de estreno en HBO Max, para que marques tu calendario y no te pierdas ni un solo salto dimensional con Fionna y Cake.

La temporada arranca el jueves 23 de octubre de 2025 , con el primer episodio disponible desde la hora habitual de estreno, que en la zona Este de EE. UU. es alrededor de la 3:00 a.m. (ET). En las semanas siguientes, cada capítulo nuevo se estrena el jueves siguiente, hasta completar los diez episodios previstos.

Fionna y Cake son solo una niña y un gato que viven vidas normales en la ciudad cuando extraños sucesos repercuten en su universo (Foto: HBO Max)

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE”

Episodio 1 : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Episodio 2 : 30 de octubre de 2025

: 30 de octubre de 2025 Episodio 3 : 6 de noviembre de 2025

: 6 de noviembre de 2025 Episodio 4 : 13 de noviembre de 2025

: 13 de noviembre de 2025 Episodio 5 : 20 de noviembre de 2025

: 20 de noviembre de 2025 Episodio 6 : 27 de noviembre de 2025

: 27 de noviembre de 2025 Episodio 7 : 4 de diciembre de 2025

: 4 de diciembre de 2025 Episodio 8 : 11 de diciembre de 2025

: 11 de diciembre de 2025 Episodio 9 : 18 de diciembre de 2025

: 18 de diciembre de 2025 Episodio 10: 25 de diciembre de 2025

Cabe mencionar que el horario de estreno varía de acuerdo al lugar donde te encuentres. La serie estará disponible en HBO Max a partir de las 3:00 a.m. (hora del Este de EE. UU.) / 12:00 a.m. (hora del Pacífico), como ocurre con la mayoría de los estrenos internacionales de la plataforma.

En España, los episodios se estrenan a las 9:00 a.m., mientras que en México estarán disponibles desde las 2:00 a.m. En Sudamérica, los horarios varían ligeramente: 3:00 a.m. en Perú y Colombia, 4:00 a.m. en Bolivia, y 5:00 a.m. en Argentina y Chile.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE "HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE“?

Solo necesitas una suscripción activa a HBO Max, que está disponible desde US$9,99 al mes en Estados Unidos, o su equivalente en moneda local según tu país. La serie podrá disfrutarse en cualquier dispositivo con acceso a la app, ya sea televisión inteligente, laptop, tableta o celular. Además, si ya tienes acceso a Max a través de tu proveedor de cable o internet, no necesitas pagar extra.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE "HORA DE AVENTURA CON FIONNA Y CAKE“?

La trama oficial para esta segunda temporada nos adelanta que: “Después de su viaje a través del multiverso, Fionna y Cake emprenden nuevas aventuras mientras Huntress Wizard se embarca en una búsqueda desesperada con consecuencias fatales”. Así que cada episodio promete revelar más fragmentos del universo, nuevos personajes y complicaciones que pondrán a los héroes al límite.

Finalmente, una recomendación de maratón: si quieres entrar en clima antes del estreno de la temporada 2, puedes repasar la temporada 1 completa, que consta de diez episodios y se lanzó en 2023. Así llegarás con toda la historia fresca, entenderás las conexiones con el universo de “Hora de Aventura” y disfrutarás mucho más cuando Fionna y Cake regresen por fin.

