Hay franquicias que simplemente no descansan y “Pokémon” es el ejemplo perfecto. Y es que, a tres décadas de su debut, una de las sagas más longevas del anime de aventuras vuelve a llamar la atención entre los usuarios de Netflix con la llegada de una nueva entrega de su proyecto más reciente: resulta que la Parte 3 de la Temporada 3 de “Pokémon Horizons” ("Horizontes Pokémon"), subtitulada como “Esperanza ascendente” ("Rising Hope"), se suma al catálogo de la plataforma de la “N” roja.

Vale precisar que la serie sigue a Liko, originaria de Paldea, y Roy, de la región de Kanto, dos jóvenes entrenadores que viajan a bordo de la aeronave Brave Olivine junto al grupo de exploradores del aire llamado los Rising Volt Tacklers.

A ellos los acompaña Dot, experta en inteligencia y análisis, y Ult, un entrenador que empieza como rival de Roy y acaba uniéndose a la causa.

En la temporada 3 de la producción, el objetivo del grupo es frenar a los Explorers, una organización que usa el Laquium para volver agresivos a los Pokémon e inculpar a los Rising Volt Tacklers de sus fechorías.

Así, la parte 3 centra su acción en la Blueberry Academy, una institución dedicada al entrenamiento avanzado y las batallas dobles, donde Liko, Roy y Dot seguirán creciendo junto a sus Pokémon.

Antes de continuar, mira un clip de la nueva entrega del anime:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 3 DE “HORIZONTES POKÉMON” - TEMPORADA 3

La tercera parte de la temporada 3 de “Pokémon Horizons” llega a Netflix el viernes 26 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de esta tanda y de todos los episodios previos de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TRAE LA PARTE 3 DE “HORIZONTES POKÉMON” - TEMPORADA 3?

De acuerdo con What’s on Netflix, la Parte 3 de la tercera temporada de la ficción incorporaría alrededor de 12 episodios (del 23 al 34), lo que elevaría el total disponible en la plataforma a 34 capítulos.

Importante: la temporada completa concluyó su emisión en Japón con 47 episodios y el final se transmitió el pasado 1 de mayo del 2026, lo que anticipa una Parte 4 con los capítulos restantes, con llegada probable a Netflix entre septiembre y noviembre del 2026.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS DE “POKÉMON” ESTÁN EN NETFLIX?

Más allá de “Horizons”, el servicio de streaming reúne un catálogo amplio de la franquicia.

En Netflix se pueden encontrar: “Pokémon: Liga Índigo”, “Pokémon The Series: XY”, “Viajes Pokémon”, “Viajes Maestro Pokémon” y “Viajes definitivos Pokémon”, así como la película “Los secretos de la selva”.

Por si fuera poco, la plataforma también alberga “Concierge Pokémon”, una serie de animación stop-motion que sigue a una joven que deja su trabajo en la ciudad para atender un resort vacacional para entrenadores y sus Pokémon.

Dot, también conocida como Gurumi, aparece en la Parte 3 de la Temporada 3 del anime "Pokémon Horizons: The Series" (Foto: The Pokemon Company)

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