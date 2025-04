La producción de la tercera temporada de “House of the Dragon” comenzó oficialmente a finales de marzo de 2025 y al mismo tiempo comenzó la -larga- cuenta regresiva para el estreno de esta penúltima entrega del spin-off de “Game of Thrones”. Sí, la serie solo tendrá cuatro temporadas.

Anunciada como el escenario de la Batalla del Gaznate, una de las más sangrientas en la historia de “A Song of Ice and Fire”, la tercera temporada de House of the Dragon promete hacer arder el mundo mientras se sumerge aún más en la “Danza de los Dragones”. Eso sí, los detalles de las grabaciones aún son escasos. Solo han sido revelados los nombres de algunos de los nuevos miembros del elenco.

¿Quiénes son? Aquí te los presento, con la promesa de ir actualizando esta lista conforme vayan filtrándose más datos del casting.

LOS NUEVOS ACTORES DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

1. James Norton es Ormund Hightower

James Norton fue la primera incorporación confirmada de la tercera temporada de “House of the Dragon”. El actor, a quien probablemente has visto en series como “Happy Valley”, “Grantchester”, “War and Peace” y “McMafia”, será Ormund Hightower, el sobrino de Otto y primo de Alicent y Gwayne, además de señor de Oldtown.

Ormund está al frente del ejército de los Hightower que se dirige a King’s Landing para hacer frente a Rhaenyra Targaryen. De hecho, fue mencionado durante la segunda temporada de la serie, aunque no ha sido visto hasta el momento.

James Norton saltó a la fama como el príncipe Andréi Bolkonsky en la miniserie "War and Peace" y como Sidney Chambers en "Grantchester" (Foto: James Norton / Instagram)

Entre los créditos más recientes de Norton también pueden mencionarse la serie “Playing Nice” y las películas “Joy” y “Bob Marley: One Love”, donde interpreta a Chris Blackwell, el fundador de Island Records.

2. Tommy Flanagan es Ser Roderick Dustin

De “Sons of Anarchy” a “House of the Dragon”. El actor Tommy Flanagan se unió al elenco del spin-off de “Game of Thrones” como Ser Roderick Dustin, la cabeza de la Casa Dustin y aliado de Rhaenyra durante la Danza de los Dragones.

Conocido como “Roody el Ruinoso”, Roderick Dustin lidera el ejército de 2,000 soldados norteños conocido como los Lobos del Invierno, que se suma a las fuerzas de los Negros al sur del Cuello.

Tommy Flanagan también hizo de Cicerón en la película "Gladiator" (Foto: Tommy Flanagan / Instagram)

Con más de 30 años de carrera artística, a Tommy Flanagan lo has visto en clásicos como “Braveheart”, “Face/Off” y “The Game”, pero si eres más de televisión, puedes reconocerlo por haber hecho de Chibs en “Sons of Anarchy”. Además, recientemente ha sido parte del elenco de producciones como “Power Book IV: Force” y “The Perfect Couple”. También aparece en la recién estrenada “MobLand”.

3. Dan Fogler es Ser Torrhen Manderly

El elenco de “House of the Dragon” también ha sido reforzado con Dan Fogler en el papel de Ser Torrhen Manderly, que en los libros es uno de los consejeros de Rhaenyra durante la guerra.

Torrhen Manderly es enviado desde White Harbor junto con su hermano Medrick para servir a la reina Rhaenyra en medio de la Danza de los Dragones, ganándose tanto la confianza de la familia que con el tiempo se convierte en Mano del rey Aegon III.

Entre otros papeles, Dan Fogler es la voz de Zeng en "Kung Fu Panda" (Foto: Tolga Akmen / AFP)

¿Quién no conoce a Dan Fogler? El actor es famoso a nivel mundial por haber caracterizado al panadero Jacob Kowalski en las películas de “Fantastic Beasts”. Además, hace poco encarnó a Albert Grossman, el mánager de Bob Dylan, en “A Complete Unknown”. En cuanto a televisión, ha estado en series como “The Goldbergs” y “The Walking Dead”.

¿QUIÉNES REAPARECERÁN EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADA “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “House of the Dragon” aún no tiene fecha de estreno, pero las estimaciones más positivas sugieren que sería lanzada en algún momento del año 2026.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

HBO aún no ha hecho oficial el conteo de capítulos, pero se espera que la tercera temporada repita los ocho episodios de la segunda entrega.

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

Las dos primeras temporadas de “House of the Dragon” están disponibles en Max. Es decir, para ver la serie solo necesitas una suscripción que, al menos en el Perú, cuesta desde S/13.33 al mes.