Después de exactamente un año, “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español) regresa con una tercera temporada, en la que la Danza de los Dragones alcanza su punto más crítico con Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey, las batallas brutales, los nuevos jinetes y el caos provocado por el Rey Aemond (Ewan Mitchell) y un fugitivo Aegon II (Tom Glynn-Carney). La nueva entrega de la serie de HBO ya tiene fecha de estreno y se ha revelado la duración del primer episodio. ¿Supera a los anteriores capítulos?

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La tercera temporada de la serie, que se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y narra la historia de la Casa Targaryen, abarca los eventos del libro “Fuego y Sangre”, una precuela de la saga “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin. Además, cuenta con ocho episodios.

El rodaje de la tercera entrega de “House of the Dragon” comenzó el 21 de marzo de 2025 en los estudios Leavesden, Watford, y finalizó en octubre de ese mismo año. Estos nuevos capítulos traen de regreso a Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke. A ellos se unen Rhys Ifans, James Norton, Abubakar Salim y Dan Fogler.

En la tercera temporada de “House of the Dragon”, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey ¿Logrará conservar su poder? (Foto: HBO)

¿CUÁNTO DURA EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrenará el 21 de junio de 2026 en HBO Max y el sitio oficial ya reveló la duración oficial del primer episodio de la nueva entrega, que comenzará con la Battle of the Gullet, que originalmente iba a aparecer en la segunda temporada y es una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones”.

El primer episodio tendrá una duración de 72 minutos, es decir, 1 hora y 12 minutos, incluyendo los créditos y el segmento “Dentro del episodio” que se muestra al final de la mayoría de los episodios de HBO. A pesar de esto, sigue siendo una duración considerable que supera la de los estrenos de la primera temporada (65 minutos) y la segunda temporada (58 minutos).

La mayoría de los capítulos de “House of the Dragon” tiene una duración de entre 50 y 65 minutos, así que el primer episodio de la tercera temporada es un capítulo extendido, lo que tiene sentido considerando que se trata de uno de los enfrentamientos más sangrientos y devastadores de la saga.

Hasta el momento, el primer episodio de la temporada 3 es el tercero más largo de toda la serie. El segundo es el sexto episodio de la segunda temporada, “Smallfolk” (77 minutos), y el primero es el final de la segunda entrega, “The Queen Who Ever Was” (84 minutos).

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” da inicio a la segunda mitad de la serie y empieza con la Batalla de Gullet, el mayor enfrentamiento entre los Negros y los Verdes.

Al respecto, el showrunner Ryan Condal indicó a Collider: “Debería ser, quiero decir, basándonos en lo que sabemos hasta ahora, debería ser lo más grande que hayamos logrado hasta la fecha , y simplemente queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionará y satisfará a los fans como se merecen”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Matt Smith como Daemon Targaryen

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Criston Cole

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matthew Needham como Larys Strong

Jefferson Hall como Jason Lannister y Tyland Lannister

Harry Collett como Jacaerys “Jace” Velaryon

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen

Phia Saban como Helaena Targaryen

Kurt Egyiawan como Orwyle

Kieran Bew como Hugh Hammer

Abubakar Salim como Alyn of Hull

Clinton Liberty como Addam of Hull

Tom Bennett como Ulf White

Ellora Torchia como Kat

Freddie Fox como Gwayne Hightower

Gayle Rankin como Alys Rivers

Olivia Cooke retoma el papel de Alicent Hightower en la tercera temporada de la serie precuela "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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