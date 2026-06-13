La guerra entre los “Verdes” y los “Negros” se intensifica hasta llegar a una fase brutal y sangrienta en la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español). La nueva entrega de la exitosa serie de HBO comenzará con la Battle of the Gullet, que originalmente iba a aparecer en la segunda temporada y es una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones”, creado por George R.R. Martin. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega?

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En los nuevos episodios, la Danza de los Dragones alcanza su punto más crítico con Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey, las batallas brutales, los nuevos jinetes y el caos provocado por el Rey Aemond (Ewan Mitchell) y un fugitivo Aegon II (Tom Glynn-Carney).

El showrunner Ryan Condal explicó a Collider la razón detrás del retraso de la Batalla de Gullet: “Debería ser, quiero decir, basándonos en lo que sabemos hasta ahora, debería ser lo más grande que hayamos logrado hasta la fecha , y simplemente queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionará y satisfará a los fans como se merecen”.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", que se estrenará el 21 de junio de 2026 (Foto: HBO)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al igual que la anterior entrega, la tercera temporada de “House of the Dragon” tiene 8 episodios y continúa narrando los eventos del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Dos menos que la primera entrega, que contó con 10 capítulos.

La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 21 de junio de 2026 y se emitirá semanalmente a través de HBO y la plataforma HBO Max. Hasta el momento se ha revelado que el primer capítulo tendrá una duración de 72 minutos, es decir, 1 hora y 12 minutos, incluyendo los créditos y el segmento “Dentro del episodio”.

Temporada 1: 10 episodios

Temporada 2: 8 episodios

Temporada 1: 8 episodios

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La nueva temporada de “House of the Dragon” promete un tono mucho más oscuro y secuencias de batalla de gran escala. El tráiler presenta a James Norton (“House of Guinness”) como Ormund Hightower, Señor de Antigua y primo de Alicent Hightower (Olivia Cooke). Su ejército marcha junto a Daeron y su dragón, Tessarion y él asegura: “Actuamos con un propósito sagrado para restaurar al rey legítimo”.

Tom Glynn-Carney también insinuó que la historia podría desviarse de la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. “Los libros son la base de nuestra narrativa, pero se han hecho algunos ajustes”, señaló a Esquire. “Es la biblia, pero a la vez no lo es. Los guionistas de nuestra serie son brillantes y merecen reconocimiento por su trabajo. George R.R. Martin también merece reconocimiento por el suyo. Pero no son lo mismo”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Matt Smith como Daemon Targaryen

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Criston Cole

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matthew Needham como Larys Strong

Jefferson Hall como Jason Lannister y Tyland Lannister

Harry Collett como Jacaerys “Jace” Velaryon

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen

Phia Saban como Helaena Targaryen

Kurt Egyiawan como Orwyle

Kieran Bew como Hugh Hammer

Abubakar Salim como Alyn of Hull

Clinton Liberty como Addam of Hull

Tom Bennett como Ulf White

Ellora Torchia como Kat

Freddie Fox como Gwayne Hightower

Gayle Rankin como Alys Rivers

“Puedo afirmar con seguridad que estas secuencias no se parecen a nada que se haya hecho antes en televisión”, aseguró el productor ejecutivo Ryan Condal (Foto: HBO)

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