En la tercera temporada de la serie "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen vuelve a estar interpretada por por Emma D'Arcy. Ella es es la hija mayor del rey Viserys I Targaryen y la heredera legítima nombrada para ocupar el Trono de Hierro (Foto: HBO)
En la tercera temporada de la serie "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen vuelve a estar interpretada por por Emma D'Arcy. Ella es es la hija mayor del rey Viserys I Targaryen y la heredera legítima nombrada para ocupar el Trono de Hierro (Foto: HBO)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

¡El universo vuelve a encender Poniente! Tras casi dos años de espera, (en español: “La casa del dragón”) regresa a las pantallas con su , la cual promete escalar el conflicto entre las dos ramas de la casa Targaryen. Así, si eres de los que no te quieres perder el episodio 1 de esta entrega de la serie de HBO Max, aquí te cuento cuándo, a qué hora verlo y todo lo que necesitas saber para no perderte el retorno de la producción.

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Vale precisar que esta tanda de capítulos profundiza en la guerra civil abierta entre el bando de Rhaenyra (Emma D’Arcy) y el de su hermanastro Aegon II (Tom Glynn-Carney) por el control del Trono de Hierro.

Es decir, la guerra entre Verdes y Negros entra en una fase más intensa, con la llamada Batalla del Gaznate como punto de partida del nuevo tramo de la adaptación del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

Antes de continuar, mira el tráiler de “House of the Dragon” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

El episodio 1 de la tercera entrega de la serie de HBO Max se estrena el domingo 21 de junio del 2026.

Este tiene una duración de 72 minutos, la más larga para un estreno de temporada en la historia de la ficción.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Al igual que el resto de la serie, “House of the Dragon” ha fijado el lanzamiento del primer capítulo de su tercera entrega en el horario estelar nocturno.

Hora de estreno según países:

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 21 de junio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m. del domingo 21 de junio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. del domingo 21 de junio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. del domingo 21 de junio
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del domingo 21 de junio
España3:00 a.m. del lunes 22 de junio

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar del primer episodio de la temporada 3 de la serie en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO COMPLETO DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

La tercera entrega de “House of the Dragon” mantiene un ritmo semanal, de acuerdo con el siguiente calendario de lanzamiento:

EpisodioFecha de estreno
1domingo 21 de junio del 2026
2domingo 28 de junio del 2026
3domingo 5 de julio del 2026
4domingo 12 de julio del 2026
5domingo 19 de julio del 2026
6domingo 26 de julio del 2026
7domingo 2 de agosto del 2026
8domingo 9 de agosto del 2026 (final de temporada)
El lema "Vencer o Morir" de la temporada 3 de la serie "House of the Dragon" encapsula la naturaleza total y sangrienta de la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, donde no hay espacio para la diplomacia (Foto: HBO)
El lema "Vencer o Morir" de la temporada 3 de la serie "House of the Dragon" encapsula la naturaleza total y sangrienta de la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, donde no hay espacio para la diplomacia (Foto: HBO)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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