¡El universo “Game of Thrones” vuelve a encender Poniente! Tras casi dos años de espera, “House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) regresa a las pantallas con su tercera temporada, la cual promete escalar el conflicto entre las dos ramas de la casa Targaryen. Así, si eres de los que no te quieres perder el episodio 1 de esta entrega de la serie de HBO Max, aquí te cuento cuándo, a qué hora verlo y todo lo que necesitas saber para no perderte el retorno de la producción.

Vale precisar que esta tanda de capítulos profundiza en la guerra civil abierta entre el bando de Rhaenyra (Emma D’Arcy) y el de su hermanastro Aegon II (Tom Glynn-Carney) por el control del Trono de Hierro.

Es decir, la guerra entre Verdes y Negros entra en una fase más intensa, con la llamada Batalla del Gaznate como punto de partida del nuevo tramo de la adaptación del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

Antes de continuar, mira el tráiler de “House of the Dragon” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

El episodio 1 de la tercera entrega de la serie de HBO Max se estrena el domingo 21 de junio del 2026.

Este tiene una duración de 72 minutos, la más larga para un estreno de temporada en la historia de la ficción.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Al igual que el resto de la serie, “House of the Dragon” ha fijado el lanzamiento del primer capítulo de su tercera entrega en el horario estelar nocturno.

Hora de estreno según países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 21 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 21 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 21 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 21 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 21 de junio España 3:00 a.m. del lunes 22 de junio

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar del primer episodio de la temporada 3 de la serie en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO COMPLETO DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

La tercera entrega de “House of the Dragon” mantiene un ritmo semanal, de acuerdo con el siguiente calendario de lanzamiento:

Episodio Fecha de estreno 1 domingo 21 de junio del 2026 2 domingo 28 de junio del 2026 3 domingo 5 de julio del 2026 4 domingo 12 de julio del 2026 5 domingo 19 de julio del 2026 6 domingo 26 de julio del 2026 7 domingo 2 de agosto del 2026 8 domingo 9 de agosto del 2026 (final de temporada)

El lema "Vencer o Morir" de la temporada 3 de la serie "House of the Dragon" encapsula la naturaleza total y sangrienta de la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, donde no hay espacio para la diplomacia (Foto: HBO)

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