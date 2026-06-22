“House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) por fin estrenó su temporada 3 en HBO Max y, si esperabas un regreso tranquilo, claramente esta no es esa serie. Lo cierto es que su primer episodio llegó con una de las secuencias más ambiciosas que ha filmado la producción hasta ahora y dejó a más de un espectador con la boca abierta apenas terminaron los créditos. Así, si te gustaría hacer un repaso por quién sobrevivió y quién no salió vivo de este capítulo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el episodio estuvo dirigido por Loni Peristere y llegó a las pantallas bajo el título “Salt and Sea, Fire and Blood” (“Sal y Mar, Fuego y Sangre”).

Según Variety, el equipo construyó dos embarcaciones a escala real para la secuencia naval, apoyándose en referencias visuales como la pintura de la Batalla de Trafalgar y la película “Master and Commander” (2003).

Además, el director explicó que buscaron priorizar el trabajo físico en cubierta por encima del uso de pantallas verdes, e incluso preparó un documento de 186 páginas con indicaciones técnicas para cada departamento de producción.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras del capítulo:

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El episodio 1 de la temporada 3 de “House of the Dragon” enfrentó a la flota de la Casa Velaryon, leal a Rhaenyra Targaryen, contra las fuerzas de la Triarquía, que respaldan al bando de los Verdes.

En este contexto, antes del combate, Jacaerys “Jace” Velaryon encerró a su propia madre en sus aposentos en Rocadragón para evitar que ella participe en la batalla y se marchó junto a Baela Targaryen para sumarse a la pelea.

Allí, las cosas se complicaron cuando el dragón salvaje Sheepstealer, montado por Rhaena Targaryen, atacó por error a Vermax, el dragón de Jace, confundiéndolo con un enemigo.

Eventualmente, Vermax cayó al mar tras ese ataque y Jacaerys logró liberarse del animal y llegar a la superficie, pero terminó alcanzado por varias flechas disparadas desde un barco de la Triarquía... muriendo en el acto.

Importante: este deceso deja a Rhaenyra sin su tercer hijo, tras las pérdidas previas de Lucerys Velaryon y Visenya, y reordena la línea de sucesión hacia el príncipe Joffrey Velaryon.

La muerte de Jacaerys Velaryon se suma a la lista de pérdidas sufridas por la reina Rhaenyra Targaryen en la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES MÁS MUEREN EN LA BATALLA DEL GAZNATE DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Además de Jacaerys y su dragón Vermax, el episodio confirma la muerte de Tyland Lannister, lanzado por la borda por órdenes de Sharako Lohar, comandante de la Triarquía, y de Jason Lannister, decapitado en tierra por Ser Roderick Dustin.

Lohar, por su parte, falleció en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra Alyn de Hull.

De esta manera, la serie eliminó de la trama tanto a los Lannister como al liderazgo de la Triarquía en un solo capítulo.

¿QUÉ OCURRIÓ CON CORLYS VELARYON EN EL EPISODIO 03X01 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El destino de Corlys Velaryon parece incierto: lo vimos caer al agua cuando el barco en el que combatía se partió en dos durante su duelo con Lohar y el episodio no muestra qué ocurre después con su cuerpo.

Sin embargo, pese a esta escena que deja más dudas que certezas, el personaje seguiría con vida en la temporada, ya que se luce en adelantos promocionales de capítulos todavía no emitidos.

Y a ti, ¿te gustó este estreno?

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon en una escena de la temporada 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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