Después de la brutal Batalla del Gaznate, donde Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) perdió a otro de sus hijos en el primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español), la Danza Dragones ha entrado en una fase de violencia total y sin retorno. Por lo tanto, los fanáticos de la serie precuela de HBO esperan con ansias el segundo capítulo para descubrir cómo avanza el intenso conflicto entre Negros y Verdes por el anhelado Trono de Hierro. ¿Cuándo se estrenará el nuevo episodio? ¿Cómo verlo?

En “Salt and Sea, Fire and Blood” (3x01), impulsada por su fe en su trato con Alicent Hightower (Olivia Cooke), Rhaenyra se posiciona para tomar Desembarco del Rey mientras la Triarquía navega para hacerse con Corlys en el Gullet. Sin embargo, la fuga de Aegon II (Tom Glynn-Carney) y la paranoia de Aemond (Ewan Mitchell) cambian el rumbo de las cosas.

Pero sin duda lo que realmente cambia la perspectiva de Rhaenyra es la muerte de su primogénito, Jacaerys Velaryon (Harry Collett), quien luego de encerrar a su madre en sus aposentos para protegerla, se une al combate junto a Baela Targaryen (Bethany Antonia). En medio de la batalla, aparece Rhaena llega a lomos de Sheepstealer, pero debido a que aún no puede controlarlo, provoca que Jace termine en el agua y sea alcanzado por flechas enemigas.

El conflicto de los Targaryen entra en su etapa más sangrienta en el segundo episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

El segundo episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 28 de junio del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue escrito por Sara Hess y dirigido por Clare Kilner. Aún no se ha confrimado su duración.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el segundo episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

El segundo episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 28 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 28 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 28 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 28 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 28 de junio España 2:00 a.m. del lunes 29 de junio

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2

¿QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

HBO no ha compartido una sinopsis oficial del segundo episodio de la temporada 3 de “House of the Dragon”, pero algunos avances e imágenes revelan que tras la muerte de su hijo, una afligida y furiosa Rhaenyra abandonará sus intentos de una resolución pacífica y hará lo necesario para sentarse en el Trono de Hierro.

Las primeras fotografías también muestran a las semillas de dragón, Ulf (Tom Bennett) y Hugh (Kieran Bew), reuniéndose con Daemon Targaryen (Matt Smith). En tanto, Alicent Hightower debe lidiar con su errático hijo.

Ulf (Tom Bennett), Daemon Targaryen (Matt Smith) y Hugh (Kieran Bew) en una escena del segundo episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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