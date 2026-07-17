Después de que Ormund Hightower (James Norton) lleva a su ejército a la posición estratégica de Tumbleton, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) piensa en la mejor manera de proceder para conservar su lugar en el Trono de Hierro en el cuarto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español). Sin embargo, la desesperación la lleva a cometer un error que deja el camino preparado para una sangrienta batalla aérea y podría acelerar su caída. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo de la serie de HBO? ¿Cuándo se estrenará?

En “Tumbleton” (3x04), Daemon (Matt Smith) viaja al Valle y negocia con Lady Jeyne Arryn para obtener recursos y oro. Mientras regresa, Caraxes desvía el rumbo y lo lleva a una cueva donde se oculta Rhaena junto a Sheepstealer. Tras descubrir que su hija está involucrada en la muerte de Jacaerys, regresa con la cabeza de un desconocido y lo presenta ante Rhaenyra como el verdadero culpable. Esto despierta las sospechas de Mysaria.

Mientras Rhaenyra nombra a Ser Torrhen Manderly como nuevo Consejero de la Moneda, envía a Hugh Hammer a Tumbleton con soldados para vigilar al enemigo y siembra el terror entre la población, Ormund presiona a Daeron para que castigue a un hombre que cometió una falta. Aunque el hijo menor de Alicent (Olivia Cooke) se resiste, al final se mancha las manos de sangre, lo que Ormund considera el primer paso para luchar contra Rhaenyra como heredero legítimo del Iron Throne.

Ormund Hightower (James Norton) avanza con su verdadero ejército hacia la posición estratégica de Tumbleton en el cuarto episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

El quinto episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 19 de julio del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue escrito por Sara Hess, dirigido por Clare Kilner y tiene una duración exacta de 56 minutos.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el quinto episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5?

El quinto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 19 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 19 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 19 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 19 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 19 de julio España 2:00 a.m. del lunes 20 de julio

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5

¿QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5?

El avance del quinto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” muestra el inicio de la fase más sangrienta de la Danza de los Dragones. Mientras Rhaenyra declara que su paciencia tiene límites y se prepara para tomar decisiones más radicales, Daemon le reprocha por no quemar las huestes de Ormund Hightower cuando tuvieron la oportunidad.

En tanto, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) se recupera de sus heridas y parece listo para reclamar el Trono de Hierro. Criston Cole (Fabien Frankel) da un discuros motivacional antes de una sangrienta batalla. Por su parte, Daemon también se prepara para luchar.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel) se prepara para la batalla en el quinto episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" ¿Se acerca su final? (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí