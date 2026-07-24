Después de descubrir el secreto de su hija Helaena Targaryen (Phia Saban), Alicent Hightower (Olivia Cooke) busca la manera de interrumpir el embarazo antes de que Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) lo descubra en el quinto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español). Pero Helaena se niega a deshacerse de su bebé, así que su madre idea otro plan: No obstante, Mysaria lo descubre y las detiene, aunque no las expone. Más tarde, un pasaje secreto deja atrapadas a madre e hija. ¿Qué pasará en el próximo capítulo de la serie de HBO? ¿Cuándo se estrenará?

En “Unbowed and Unbent” (3x05), Ormund Hightower (James Norton) continúa moviendo las piezas de su táctico juego. Mientras utiliza el oro de su familia para causar caos en Desembarco del Rey (King’s Landing), él espera pacientemente en Tumbleton la caída de Rhaenyra, quien cada vez tiene más problemas que controlar. Incluso Daemon (Matt Smith) se niega a seguir sus órdenes.

Además, Rhaenyra ofrece Harrenhal como recompensa a quien mate a Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), los planes de Criston Cole (Fabien Frankel) no salen como esperaba en el campo de batalla, Ormund envía una moneda con el rostro de Daeron Targaryen y el consejo de Rhaenyra se debate entre avanzar con precaución o atacar directamente.

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y Daemon (Matt Smith) tiene algunas diferencias en el quinto episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

El sexto episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 26 de julio del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue dirigido por Loni Peristere y tiene una duración exacta de 67 minutos.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el sexto episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6?

El sexto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 26 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 26 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 26 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 26 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 26 de julio España 2:00 a.m. del lunes 27 de julio

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6

¿QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6?

En el avance del sexto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”, mientras Ormund Hightower insiste en tener paciencia y mueves los hilos para hacer quedar a Rhaenyra como incapaz de gobernar, el Consejo Negro debate sobre lo que deben hacer tras la masacre de los Capas Doradas.

Finalmente, Rhaenyra parece lista para tomar decisiones más severas y despiadadas para conservar su lugar en el Trono de Hierro. En tanto, Daemon insiste en “quemar a los villanos” y se infiltra de incógnito en las calles de la capital para investigar a los responsables del asesinato de sus hombres.

En el tráiler del nuevo capítulo también aparecer Aegon II junto a Larys Strong y Tyland Lannister. Aemond recuperándose junto a Alys Rivers. Además, se prepara el camino para la histórica batalla del Baile del Carnicero.

Alys Rivers (Gayle Rankin) y Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) en una escena del sexto episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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