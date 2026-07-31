El sexto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español) estuvo marcado por una de las muertes más esperadas por los fanáticos de la serie de HBO, principalmente por los que apoyan al Team Black. Se trata de la nada honrosa caída de Criston Cole (Fabien Frankel), quien desde hace algún tiempo buscaba perecer en el campo de batalla tras demostrar su valía. Después de una vida en busca de gloria caballeresca y el reconocimiento, obtuvo un final irrelevante y sin honor debido a su obsesión y resentimiento. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cuándo se estrenará?

En “Faceless Men” (3x06), mientras Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Daemon (Matt Smith) se centran en la mejor manera de tratar con Ormund Hightower (James Norton), las tensiones entre sus aliados abandonados comienzan a estallar. Cuando soldados de la Casa Baratheon se presentan ante la Reina, ella decide utilizar la sensibilidad a los olores de su enemigo para tenderle una trampa. Sin embargo, Ser Gwayne descubre la treta y salva a Daeron.

Por su parte, Daemon se enfoca en resolver los asesinatos de sus “Capas Doradas” en Desembarco del Rey. Tras capturar a uno de los saboteadores infiltrados, confirma que la red de espionaje y la influencia de Ormund dentro de la capital es enorme. Mientras que Alicent Hightower (Olivia Cooke) es capturada y confinada en una estricta prisión. Para ser libre junto a su hija Helaena Targaryen (Phia Saban) es obligada por Rhaenyra a cometer un acto desesperado.

Ormund Hightower (James Norton) tiene la ventaja y espera pacientemente la caída de Rhaenyra en el sexto episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" ¿Qué pasará en el nuevo capítulo? (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 7 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

El séptimo episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 2 de agosto del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue dirigido por Nina Lopez-Corrado, escrito por Philippa Goslett y Zenzele Price, y tiene una duración exacta de 62 minutos.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el séptimo episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7?

El séptimo episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 2 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 2 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 2 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 2 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 2 de agosto España 2:00 a.m. del lunes 3 de agosto

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7

¿QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7?

En el avance del séptimo episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) habla sobre “un nuevo amanecer” y “una nueva línea de reyes inmaculados”. Cuando Alicent llega a Harrenhal, Alys Rivers le advierte a Aemond que su madre ha llegado para “hacerle daño”.

Alys tiene razón, ya que Alicent hizo un trato con Rhaenyra: asesinar a Aemond a cambio de su libertad y la de Helaena, quien está embarazada y encerrada. Tras descubrir que Helaena es un soñadora, Rhaenyra la presiona para que cuente todo lo que sabe.

“Podrás rechazarme como hermana, pero puedo obligarte como tu reina. Ahora dime lo que sabes”, es la contundente frase de Rhaenyra.

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) presiona a Helaena Targaryen (Phia Saban) para saber más de sus visiones en el séptimo episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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