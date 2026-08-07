Después de que Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) descubrió el engaño de Daemon (Matt Smith) sobre el jinete de Robaovejas (Sheepstealer), Alicent Hightower (Olivia Cooke) atentó contra la vida de su hijo Aemond (Ewan Mitchell) y Aegon II (Tom Glynn-Carney) se reencontró con su amado Fuegosol (Sunfyre), el camino está preparado para el gran final de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español), donde la actual gobernante de los Siete Reinos tendrá que lidiar con más problemas, incluída la traición. ¿Qué pasará en el último capítulo? ¿Cuándo se estrenará?

“The Dragon in Winter” (3x07) empieza con Rhaenyra presionando a su hermana Helaena (Phia Saban) para que utilice su don de Soñadora para asegurarle que no perderá su lugar en el Trono de Hierro. Por supuesto, no lo consigue. Tras recibir informes sobre Sheepstealer, Rhaenyra sale a su encuentro y descubre que el verdadero jinete del dragón que causó la muerte de su primogénito es Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell).

En medio de la discusión se desata una pelea entre los dragones. Syrax resulta herida, pero Rhaenyra se la lleva, al igual que a Rhaena. Mientras que Daemon se encarga de Sheepstealer, quien logra escapar. La Reina se siente traicionada por su esposo y encuentra consuelo en los brazos de Mysaria. Además, encierra a Rhaena mientras toma una decisión.

En otro momento, del penúltimo episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”, Alicent logra ganarse la confianza de Aemond, quien no escucha las advertencias de Alys (Gayle Rankin) y lo envenena. Aegon II se enfrenta al ejército del Pez Rojo y tras descubrir que Sunfyre sigue vivo, grita Dracarys, al igual que Helaena en una de sus visiones.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) se gana la confianza de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) en el séptimo episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO FINAL DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

El octavo y último episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 9 de agosto del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue dirigido por Andrij Parekh a partir del guion de Ryan Condal y Ti Mikkel, y tiene una duración de 75 minutos (1 hora y 15 minutos).

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el octavo y último episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

El octavo episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 9 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 9 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 9 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 9 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 9 de agosto España 2:00 a.m. del lunes 10 de agosto

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8

¿QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

Después de que Ormund Hightower (James Norton) lograra convencer a Ulf (Tom Bennett) de cambiar de bando, queda claro que todo parece estar en contra de Rhaenyra. De hecho, el avance del octavo y último episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”, muestra a la Reina muy alterada luego de enterarse del regreso de Aegon y Sunfyre.

El tráiler del final también revela que Aemond sigue con vida Harrenhal y muestra al ejército de los Verdes avanzando bajo las órdenes de Ormund para enfrentarse a los enemigos. Todo está preparado para la inminente Primera Batalla de Tumbleton.

Addam (Clinton Liberty) advierte que la noticia del regreso público de Aegon ha empujado a Rhaenyra hacia una postura radical. ¿Significa que finalmente seguirá los consejos de Daemon? Además, está en duda la leal de los jinetes de Vermithor y Ala de Plata (Silverwing).

Ormund Hightower (James Norton) está listo para la batalla en el octavo y último episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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