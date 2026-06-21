Hay momentos de una saga que los lectores llevan años esperando ver en pantalla y este es justo uno de esos casos: resulta que la temporada 3 de “House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) está a punto de mostrar un capítulo que, dentro del universo creado por George R. R. Martin, tiene fama de ser particularmente brutal y decisivo. Así, si has seguido la serie de HBO Max hasta ahora y te preguntas por qué hay tanto revuelo alrededor de la Batalla del Gaznate, aquí te explico de qué se trata y qué cuenta el material original sobre la misma.

Vale precisar que este episodio forma parte de la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones, el conflicto que viene desarrollándose desde la primera entrega de la ficción.

Sin embargo, a diferencia de otras batallas ya vistas en pantalla, esta se libra principalmente en el mar, con flotas enteras enfrentándose mientras los dragones entran y salen del combate desde el aire.

Además, el productor Ryan Condal ha hablado en varias ocasiones sobre la magnitud de este rodaje, comparándolo con los grandes desafíos técnicos de producciones navales clásicas.

Así, con una mezcla de drama familiar y estrategia política, esta es una de las batallas más recordadas del libro “Fire & Blood” (“Fuego y Sangre”).

Antes de continuar, mira el tráiler de “House of the Dragon” - Temporada 3:

¿QUÉ ES LA BATALLA DEL GAZNATE SEGÚN EL LIBRO “FIRE & BLOOD”?

En el universo “Game of Thrones”, el Gaznate es el estrecho que conecta la bahía del Aguasnegras con el Mar Angosto, justo al lado de Rocadragón y Marcaderiva.

Según el portal especializado A Wiki of Ice and Fire, este paso resultó clave porque cualquier flota que quisiera llegar a Desembarco del Rey debía cruzarlo, motivo por el cual la Casa Velaryon lo bloqueó desde el inicio de la guerra civil para asfixiar el comercio del bando contrario.

En ese sentido, el bloqueo provocó hambruna, inflación y deudas en la capital, lo que terminó empujando al regente Aemond Targaryen a buscar una alianza con la Triarquía para romperlo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA BATALLA DEL GAZNATE?

Del lado de los negros, el mando recae en Corlys Velaryon y en su hijo bastardo Alyn de Aguasdulces, mientras que en el aire pueden intervenir hasta seis jinetes de dragón: Jacaerys sobre Vermax, Addam de Aguasdulces sobre Sesoplomo, Ulf “el Blanco” sobre Plata, Hugh “el Martillo” sobre Vermithor, y, de acuerdo con Nerdist, también Baela sobre Bailaluna y el propio Daemon Targaryen sobre Caraxes.

Del lado de los verdes, el almirante Sharako Lohar comanda noventa naves de la Triarquía junto a Tyland Lannister.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE LA BATALLA DEL GAZNATE SEGÚN “FIRE & BLOOD”?

¡Atención, grandes SPOILERS a continuación! En el libro, la victoria de la Casa Velaryon llega a un costo altísimo.

Y es que la flota Velaryon pierde casi un tercio de su fuerza y el príncipe Jacaerys muere junto a su dragón Vermax durante el combate.

Asimismo, su hermano menor, el príncipe Viserys, queda en manos del almirante Lohar y es dado por muerto por ambos bandos.

La Triarquía, por su parte, regresa con apenas 28 de sus 90 naves originales, lo que más adelante desata una crisis interna entre sus propias ciudades libres.

Importante: la temporada 3 de “House of the Dragon” se estrena el domingo 21 de junio a las 9:00 p.m. (ET) en HBO y HBO Max.

Lady Baela Targaryen, interpretada por Bethany Antonia, y el Príncipe Jacaerys Velaryon, interpretado por Harry Collett, en una escena de la tercera temporada de la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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