CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español) finalmente empezó. Además de la Battle of the Gullet (Batalla del Gaznate), que es una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones”, creado por George R.R. Martin, el primer episodio de la nueva entrega de la serie de HBO estuvo marcado por una trágica muerte, el destino de Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y un incómodo beso entre dos personajes principales. Los actores involucrados comentaron la inesperada escena.

En “Salt and Sea, Fire and Blood” (3x01), después de que Aegon II (Tom Glynn-Carney) escapa durante la noche con ayuda de Larys Strong (Matthew Needham), Aemond (Ewan Mitchell) asume el mando definitivo del bando Verde y se sienta en el Trono de Hierro, donde espera a su madre Alicent Hightower (Olivia Cooke), quien regresa tras hacer un trato con Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

Cuando Aemond le pide explicaciones sobre su ausencia, Alicent asegura que fue a los bosques a rezar por el futuro de su familia. Aemond, que está fuera de control debido al temor de perder el poder, decide confiar en su madre y comparte sus planes para vencer a la Serpiente Marina y terminar con la guerra.

Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) beso a su madre Alicent Hightower (Olivia Cooke) en el primer episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EL INESPERADO E INCÓMODO BESO ENTRE ALICENT Y AEMOND EN “HOUSE OF THE DRAGON”

Para continuar con el trato que hizo con Rhaenyra, Alicent le sugiere a su hijo que se apodere de Harrenhal con la finalidad de alejarlo del Desembarco del Rey. La conversación entre madre e hijo toma un rumbo inesperado cuando Aemond sujeta a Alicent y la besa directamente en los labios.

Mientras Aemond la besa en una muestra de devoción distorsionada, dominación y búsqueda de control, Alicent se queda paralizada por la sorpresa y el horror. A pesar de que los fans de “House of the Dragon” conocen las peculiares costumbres de los Targaryen, esta polémica escena resulta igual de incómoda que el sueño de Daemon (Matt Smith) y su madre.

Por supuesto, Olivia Cooke y Ewan Mitchell hablaron sobre la desconcertante escena. “Es bastante difícil de digerir, ¿verdad? Besar a tu madre en los labios, sobre todo de esa manera”, dijo Mitchell a People. “Quiero decir, Aemond, al crecer, nunca se sintió lo suficientemente querido por su madre ni por su familia, y un niño necesita ese amor incondicional para desarrollar una visión equilibrada de sí mismo. Y Aemond, como nunca lo tuvo, tiene una percepción muy distorsionada y una forma muy extraña de demostrar amor”.

En conversación con Collider, señaló: “Para Aemond, es como si diera por sentado —al menos en el Episodio 1— su dominio como rey del Equipo Verde, y quiere actuar en consecuencia. Alicent, tal vez, sea su reina, de una forma extraña, en su mente. Quiere asumir una especie de liderazgo en esta familia y realmente tomarlos a todos bajo su protección. Ahora es la figura paterna. Es el papá, ahora es el papá. [Risas]... Aemond tiene una percepción tan distorsionada del amor —de cómo demostrarlo, de cómo mostrar afecto— y eso es porque nunca lo experimentó realmente cuando era niño. Y definitivamente creo que el beso fue un poco excesivo.”

Por su parte, la actriz que interpreta a Alicent en “House of the Dragon” aseguró: “La reacción de Alicent es... su reacción es similar a la del público, solo que ella debe mantenerse lo más neutral posible porque se trata de un hombre muy peligroso y poderoso. No se lo espera para nada. Creo que, inconscientemente, piensa algo así como: ‘Bueno, otro fracaso como madre, porque ahora mi hijo quiere acostarse conmigo’, pero es impactante y realmente peligroso; y también, creo, es desgarrador para Alicent que este hombre, que una vez fue su niño pequeño, se haya convertido en una persona tan confusa y peligrosa.”

Mientras en su entrevista con People, recalcó: “Sabe que una expresión facial equivocada, un rechazo percibido, le costará la vida. Por eso intenta andar con mucho cuidado”, añade Cooke, de 32 años. “Pero creo que en ese momento se queda un poco aturdida”.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) quedó impactada tras el beso de su hijo en el primer episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 21 de junio de 2026. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo a través de HBO y la plataforma HBO Max.

Por lo tanto, para ver la continuación de la guerra entre Verdes y Negros solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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