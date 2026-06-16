La tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español) promete un tono mucho más oscuro y secuencias de batalla de gran escala. De hecho, la nueva entrega de la exitosa y popular serie de HBO comenzará con Battle of the Gullet (Batalla del Gaznate), que es una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones”, creado por George R.R. Martin. Además, abordará la toma de Desembarco del Rey por parte de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y la brutal Primera Batalla de Tumbleton.

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Por otro lado, Tom Glynn-Carney insinuó que la historia podría desviarse de la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. “Los libros son la base de nuestra narrativa, pero se han hecho algunos ajustes”, señaló a Esquire. “Es la biblia, pero a la vez no lo es. Los guionistas de nuestra serie son brillantes y merecen reconocimiento por su trabajo. George R.R. Martin también merece reconocimiento por el suyo. Pero no son lo mismo”.

En la temporada 3 de “House of the Dragon”, la Danza de los Dragones se intensifica hasta llegar a una fase brutal y sangrienta con Rhaenyra tomando el control de Desembarco del Rey, las batallas violentas, los nuevos jinetes y el caos provocado por el Rey Aemond (Ewan Mitchell) y un fugitivo Aegon II (Tom Glynn-Carney).

Matt Smith vuelve a interpretra a Daemon Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", donde tendrá que seguir luchando para ayudar a Rhaenyra a conservar el trono (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 21 de junio de 2026. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo a través de HBO y la plataforma HBO Max.

Por lo tanto, para ver la continuación de la guerra entre Verdes y Negros solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al igual que la anterior entrega, la tercera temporada de “House of the Dragon” tiene 8 episodios y continúa narrando los eventos del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Dos menos que la primera entrega, que contó con 10 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Episodio 1: 21 de junio de 2026

Episodio 2: 28 de junio de 2026

Episodio 3: 5 de julio de 2026

Episodio 4: 12 de julio de 2026

Episodio 5: 19 de julio de 2026

Episodio 6: 26 de julio de 2026

Episodio 7: 2 de agosto de 2026

Episodio 8: 9 de agosto de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Los episodios de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 2:00 a.m. lunes 22 de junio

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La tercera temporada de “House of the Dragon” comienza justo después de que Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Rhaenyra Targaryen negociaran una tregua para tomar Desembarco del Rey. Ahora, Rhaenyra está dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar definitivamente el Trono de Hierro.

El tráiler presenta a James Norton (“House of Guinness”) como Ormund Hightower, Señor de Antigua y primo de Alicent Hightower. Su ejército marcha junto a Daeron y su dragón, Tessarion y él asegura: “Actuamos con un propósito sagrado para restaurar al rey legítimo”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Matt Smith como Daemon Targaryen

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Criston Cole

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matthew Needham como Larys Strong

Jefferson Hall como Jason Lannister y Tyland Lannister

Harry Collett como Jacaerys “Jace” Velaryon

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen

Phia Saban como Helaena Targaryen

Kurt Egyiawan como Orwyle

Kieran Bew como Hugh Hammer

Abubakar Salim como Alyn of Hull

Clinton Liberty como Addam of Hull

Tom Bennett como Ulf White

Ellora Torchia como Kat

Freddie Fox como Gwayne Hightower

Gayle Rankin como Alys Rivers

Phil Daniels como Gerardys

Max Wrottesley como Lorent Marbrand

Nicholas Jones como Bartimos Celtigar

Vincent Regan como Rickard Thorne

Archie Barnes como Oscar Tully

Abigail Thorn como Sharako Lohar

James Norton como Ormund Hightower

Tommy Flanagan como Roderick Dustin

Dan Fogler como Torrhen Manderly

Tom Cullen como Luthor Largent

Joplin Sibtain como Jon Roxton

Barry Sloane como Adrian Redfort

Annie Shapero como Alysanne Blackwood

Ewan Mitchell retoma el rol de Aemond Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", que se estrenará el 21 de junio de 2026 (Foto: HBO)

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