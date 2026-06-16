El domingo 21 de junio del 2026, “House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) lanza su temporada 3, la cual trae consigo una guerra cargada de fuego, acero y alianzas rotas sobre el campo de batalla. Así, para estar a la altura de las expectativas, la serie de HBO Max necesitaba nuevos rostros para darle vida a nuevos personajes de la producción. Por lo tanto, si en algún momento te perdiste entre los anuncios de casting o simplemente quieres saber quién es quién antes de darle play a la tercera entrega del show televisivo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta temporada de la ficción arranca con la Danza de los Dragones ya desatada: los Targaryen divididos en dos bandos irreconciliables, castillos que cambian de autoridad y dragones usados como armas de destrucción total.

De esta manera, con la guerra extendida al Norte, el Dominio (Reach) y los Ríos, la historia abandona las intrigas de salón para seguir campañas militares, traiciones a campo abierto y consecuencias cada vez más sangrientas para todo Poniente.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DEL TEAM BLACK EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

El bando de los Negros recibe cinco incorporaciones en la tercera entrega de “House of the Dragon”:

1. Tommy Flanagan (“Sons of Anarchy”) encarna a Ser Roderick Dustin, señor de Barrowton que lidera a los Lobos del Invierno (guerreros norteños de avanzada edad) en su marcha al sur para luchar por Rhaenyra.

Lord Roderick Dustin, apodado “Roddy el Ruinoso”, está interpretado por el reconocido actor escocés Tommy Flanagan en la tercera temporada de la serie “House of the Dragon” (Foto: HBO)

2. Dan Fogler le da vida a Ser Torrhen Manderly, oriundo de Puerto Blanco, que se convierte en uno de los consejeros más pragmáticos de la reina en Desembarco del Rey.

3. Tom Cullen (“Downton Abbey”) interpreta a Ser Luthor Largent, capitán de las Capas Doradas forjado en las calles de la ciudad y heredero de la lealtad que el Príncipe Daemon construyó dentro del cuerpo.

4. Barry Sloane es Ser Adrian Redfort, caballero de la Guardia de la Reina que permanece fiel a Rhaenyra en los momentos más oscuros de su reinado.

5. Annie Shapero encarna a Alysanne Blackwood, una arquera y comandante de los Ríos cuya habilidad táctica resulta clave en varios puntos del conflicto.

Lady Alysanne Blackwood, conocida como "Aly la Negra", está interpretada por la actriz Annie Shapero en la tercera temporada de la serie “House of the Dragon” (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DEL TEAM GREEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Por otro lado, el bando de los Verdes en la temporada 3 de “House of the Dragon” suma cuatro caras nuevas:

6. James Norton llega como Lord Ormund Hightower, el principal líder militar del equipo del rey Aegon II, responsable de la campaña por El Dominio. Su destino lo lleva directo a Tumbleton (Ladera), donde su historia toma un giro definitivo.

El actor James Norton como Lord Ormund Hightower en el póster individual de su personaje en la tercera temporada de la serie “House of the Dragon” (Foto: HBO)

7. Benjamin Evan Ainsworth interpreta al esperado Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent Hightower y jinete del dragón Tessarion.

8. Joplin Sibtain (“Andor”) encarna a Ser Jon Roxton, un caballero del Dominio que porta la espada valyria Orphan-Maker.

9. Adam Brown (la trilogía de “El Hobbit”) es Lord Glendon Footly, señor de Tumbleton, cuya historia representa la otra cara de la guerra: la del pueblo que queda atrapado en medio del fuego.

¿QUIÉNES REGRESAN AL ELENCO PRINCIPAL EN LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Tal como te puedes imaginar, en la temporada 3 de “House of the Dragon”, los pilares del reparto continúan sin cambios: Emma D’Arcy sigue como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Ewan Mitchell como Aemond.

Además, regresan Tom Glynn-Carney (Aegon II), Harry Collett (Jacaerys), Gayle Rankin (Alys Rivers) y Kieran Bew (Hugh Hammer), entre otros.

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