La guerra Targaryen ya tiene fecha para volver a la pantalla: la temporada 3 de la serie “House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) llega este 2026 a HBO y HBO Max, con un primer tráiler que—por fin—muestra la esperada Batalla del Gaznate y a los bandos de Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Aegon (Tom Glynn-Carney) lanzados a una confrontación total. Así, la nueva tanda de episodios, la cual es la penúltima del spin-off de “Game of Thrones”, se prepara para seguir contando el auge y caída de la dinastía protagonista del libro “Fire and blood” (“Fuego y sangre”) de George R. R. Martin.

Vale precisar que esta entrega llega tras un rodaje especialmente exigente. Y es que el equipo filmó entre marzo y octubre del 2025 en el Reino Unido, con meses de trabajo centrados en secuencias de guerra naval y un uso mucho mayor de escenas de acción prácticas.

Esa escala responde a un plan que Ryan Condal, showrunner de la producción, viene dibujando desde hace años: adaptar la Danza de los Dragones en cuatro temporadas televisivas, de modo que la tercera funcione como la fase más bélica del conflicto antes del desenlace definitivo.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Los nuevos episodios de la serie de HBO Max retoman la historia justo después de los hechos de la segunda entrega de la ficción, con la muerte de Lucerys Velaryon todavía como una herida abierta y la familia Targaryen completamente fracturada.

En el tráiler oficial, se ve a Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) sentado en el Trono de Hierro después de las graves heridas sufridas por su hermano Aegon, mientras la reina Alicent (Olivia Cooke) abandona en secreto Desembarco del Rey para negociar la posible rendición de la ciudad ante Rhaenyra.

Al mismo tiempo, Rhaenyra ha encontrado nuevos dragones y jinetes—los llamados “dragonseeds” o semillas de dragón—para reforzar su bando, lo que desequilibra aún más la balanza y anuncia combates aéreos devastadores.

Por si fuera poco, el gran evento bélico de la temporada es la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), uno de los enfrentamientos navales más sangrientos de la historia de Poniente, según el libro original de George R. R. Martin.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

El primer tráiler de “House of the Dragon 3” se estrenó el jueves 19 de febrero del 2026.

En el audiovisual, la presencia de dragones es constante: sobrevuelan fortalezas, atacan flotas y se enfrentan en el cielo, reforzando la idea de que esta será la entrega más intensa hasta ahora.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Tal como te puedes imaginar, el elenco principal de la serie se mantiene:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

como Rhaenyra Targaryen Olivia Cooke como Alicent Hightower

como Alicent Hightower Matt Smith como Daemon Targaryen

como Daemon Targaryen Tom Glynn‑Carney como Aegon II

como Aegon II Ewan Mitchell como Aemond

como Aemond Harry Collett como Jacaerys Velaryon

como Jacaerys Velaryon Steve Toussaint como Corlys Velaryon

A ellos se suman en el reparto:

James Norton como Ormund Hightower , señor de Antigua y figura clave del bando de los Verdes. Él es sobrino de Otto Hightower y lidera el ejército de su familia, el cual marcha hacia Desembarco del Rey para reforzar la posición de su casa contra Rhaenyra.

, señor de Antigua y figura clave del bando de los Verdes. Él es sobrino de Otto Hightower y lidera el ejército de su familia, el cual marcha hacia Desembarco del Rey para reforzar la posición de su casa contra Rhaenyra. Tommy Flanagan como el lord norteño Roderick Dustin

como el lord norteño Roderick Dustin Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly

como Ser Torrhen Manderly Tom Cullen como Ser Luthor Largent

como Ser Luthor Largent Joplin Sibtain como Ser “Bold” Jon Roxton

como Ser “Bold” Jon Roxton Barry Sloane como Ser Adrian Redfort

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Hasta el momento, solo se ha confirmado una ventana de estreno oficial de la temporada 3 de “House of the Dragon”: los nuevos episodios llegarán en junio del 2026, aunque todavía no hay un día exacto anunciado.

Recuerda que esta es una producción exclusiva de HBO. Por lo tanto, si no te quieres perder esta entrega, asegúrate de contar con una suscripción activa a su famosa plataforma de streaming.

Emma D'Arcy lidera el póster de la temporada 3 de "House of the Dragon", serie que adapta la obra "Fire and blood" de George R.R. Martin (Foto: HBO)

