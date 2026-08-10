“House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”) alista la temporada que le pondrá punto final a la guerra de los Targaryen. Y es que, mientras la audiencia todavía procesa el desenlace de la tercera entrega de la serie, HBO ya trabaja en una tanda que episodios que, según ha adelantado el propio equipo creativo, cerrará de manera definitiva esta precuela de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”). Así, si te preguntas cuándo llega, qué personajes seguirán en pie y en qué etapa está la producción, aquí te cuento todos los detalles confirmados hasta el momento.

Vale precisar que el show televisivo viene de estrenar el final de su tercera temporada el pasado domingo 9 de agosto del 2026, en un cierre marcado por la sangrienta Batalla de Tumbleton.

Además, la franquicia audiovisual está pasando por un buen momento productivo, pues tiene en camino la segunda temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” y una próxima película sobre la Conquista de Aegon.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras de “House of the Dragon” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

HBO confirmó la renovación de la serie en noviembre del 2025, durante la presentación de su parrilla en Nueva York.

Así, la compañía ha fijado el 2028 como año de estreno de la temporada 4. Es decir, un par de años después de la llegada de la tercera entrega de la ficción.

Cabe resaltar que el rodaje empezaría recién a inicios del 2027, considerando que la etapa de preparación y filmación toma alrededor de un año una vez cerrado el guion, y a eso se suman entre siete y ocho meses adicionales dedicados solo a los efectos visuales de los dragones.

¿YA SE ESTÁ ESCRIBIENDO EL GUION DE LA TEMPORADA 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La respuesta corta es Sí. Según Gold Derby, el showrunner Ryan Condal anunció que el equipo de guionistas ya trabaja en los guiones de la temporada 4 de “House of the Dragon”.

En junio de este 2026, el creativo señaló que la escritura estaba en su punto más avanzado hasta la fecha dentro de toda la franquicia, con los primeros borradores en manos de la cadena.

Y, sobre el número de episodios que tendrá esta última tanda, todavía no hay una cifra oficial. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las temporadas 2 y 3 tuvieron ocho capítulos cada una.

¿SERÁ REALMENTE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

HBO no lo ha confirmado todavía, pero Condal ha repetido en diversas entrevistas, incluida una con Entertainment Weekly, que su plan siempre fue cerrar la historia de “House of the Dragon” en cuatro entregas, replicando la estructura que el propio George R.R. Martin proyectó para adaptar la Danza de los Dragones desde los libros de “Fire & Blood”.

O sea, la temporada 4 está concebida como el capítulo final de la serie, a la espera de que la cadena lo formalice como tal.

¿QUÉ PERSONAJES SEGUIRÁN EN LA TEMPORADA 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Se espera que la cuarta tanda de episodios de “House of the Dragon” cuente con el elenco principal del espectáculo.

Es decir, volveremos a ver a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Alicent Hightower (Olivia Cooke), Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Misarya (Sonoya Mizuno), Daemon Targaryen (Matt Smith) y Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), entre otras figuras cruciales para el relato.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La temporada 4 abordará las consecuencias del gobierno de Rhaenyra sobre Desembarco del Rey, con un pueblo cada vez más hostil hacia su reinado.

En ese sentido, la tercera entrega de la serie ya insinuó dos hechos clave del libro “Fire & Blood” que se desarrollarán en esta etapa final: el asalto al Foso de Dragones y el regreso de Sunfyre, el dragón de Aegon II, cuya trama está ligada a uno de los desenlaces más importantes de toda la saga.

Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen son personajes clave en la aclamada serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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