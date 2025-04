“How to Sell Drugs Online (Fast)” (en español: “Cómo vender drogas online (a toda pastilla)”) es la serie alemana que se convirtió en la favorita de miles de suscriptores de Netflix en busca de una peculiar comedia dramática. Así, con el lanzamiento de su episodio 04x06, la producción concluyó su historia de manera definitiva. En ese sentido, tras disfrutar del capítulo, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento su final explicado (ending explained).

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en un adolescente que, con el fin de recuperar a su exnovia, comienza a vender éxtasis por internet y se convierte en uno de los traficantes más grandes de Europa.

En la temporada 4 de la ficción, Moritz Zimmerman (Maximilian Mundt) ha pasado cuatro años en la cárcel. Entonces, ahora que está libre, por fin puede emprender su propio negocio… esta vez, de manera legal.

Sin embargo, pese a sus deseos, el mundo ha seguido adelante sin él: Dan Riffert (Damian Hardung) ha convertido BonusLife en una exitosa ‘start-up’ de suplementos y ha entrado en la lista de los 30 jóvenes empresarios destacados menores de 30 años, mientras vive la vida que Moritz siempre había soñado, ¡y eso lo enfurece!

Aunque lo peor llega cuando descubre que Lenny Sander (Danilo Kamperidis) no solo trabaja en BonusLife, sino que también es dueño de la mitad de la empresa. Por supuesto, Moritz no piensa quedarse de brazos cruzados. Quiere lo que es suyo, cueste lo que cueste...

Cabe resaltar que el último episodio de la producción se titula “¿Cómo fue que eso funcionó?” (en inglés: “How Did That Ever Work?”, está dirigido por Facundo Scalerandi y escrito por Sebastian Colley. Este tiene como sinopsis: “Atrapado en el desierto y con una pistola en la cabeza, Moritz debe pensar rápido para salvar su vida… y la de sus amigos”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “How to Sell Drugs Online (Fast)” - Temporada 4:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)” - TEMPORADA 4?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie de Netflix, Lisa, Fritzi y Kira visitan a Welter tras el secuestro de Lenny. Allí, durante su encuentro, Kira se convence de la complicidad de Welter y elabora un plan para atraparlo. Así, las chicas lo toman como rehén y lo obligan a grabar una confesión, la misma que entregan a Amira.

Behzat, por su parte, quiere reiniciar su negocio de venta de drogas online, lo que lo llevó a secuestrar a Moritz, Lenny, Dan y Ersan... trasladándolos a un desierto para arreglar los servidores antes de planear matarlos.

Moritz, entonces, convence a Behzat para que utilice BonusLife como su nueva tapadera, afirmándole que Dan puede ayudarlo a dirigir las operaciones. Además, se ofrece a sí mismo y a Lenny como administradores para que el negocio funcione correctamente.

No obstante, Behzat deja claro que solo necesita a una persona para el puesto y les ofrece a los mejores amigos una pistola para que decidan quién de ellos será.

Por fortuna, Ersan provoca una pequeña explosión para que los muchachos escapen... pero, más tarde, Moritz decide quedarse a enfrentarse a Behzat y garantizar la seguridad de Lenny.

Luego de esto, se oyen disparos, lo que hace suponer que nuestro protagonista ha muerto. Aunque, para tranquilidad de muchos, la realidad es muy diferente.

¿QUÉ SIGNIFICAL EL FINAL DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)” - TEMPORADA 4?

“How to Sell Drugs Online (Fast)” nos muestra que, cuando Moritz confronta a Behzat y a sus dos secuaces, todos se apuntan contra todos. Sin embargo, el arma de Moritz se dispara por accidente e inicia una reacción en cadena que concluye -milagrosamente- con él como sobreviviente y Ersan como testigo.

De esta manera, en vez de regresar con sus amigos, Moritz decide tener una nueva vida en una plataforma petrolífera en alta mar, alejándose de sus seres queridos como último acto de amor... tras haber llevado el caos a sus vidas como consecuencia de sus acciones.

Eventualmente, también descubrimos lo que ocurrió con el resto de personajes principales:

Kira , la pareja de Lenny , acepta una oferta de trabajo en Silicon Valley y se prepara para trasladar a su familia a Estados Unidos.

, la pareja de , acepta una oferta de trabajo en Silicon Valley y se prepara para trasladar a su familia a Estados Unidos. Ersan se convierte en el principal accionista de BonusLife y trabaja junto a Dan para reconstruir la empresa.

La serie alemana de Netflix culmina con Lenny recibiendo una solicitud de un usuario llamado “m2000″ en la aplicación BeReal. Este no sería otro que Moritz, quien empleaba el alias “m1000″ en MyDrugs para ocultar su verdadera identidad.

En ese sentido, es probable que Moritz utilice ese nombre para dar a entender que es una versión mucho mejor que la anterior e implica que -pese a su falsa muerte- seguirá manteniendo contacto con su mejor amigo, quien ya no se culpará más por aquel deceso. Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

El póster de la temporada 4 de "How to Sell Drugs Online (Fast)", serie alemana creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann (Foto: Netflix) ×