“ Desde el próximo lunes 4 de agosto nuestro horario cambia ”, anunció el “Hoy Día” en su cuenta de Instagram, de manera sorpresiva. Conoce desde qué hora se podrá ver el morning show más querido por la audiencia hispana en Estados Unidos.

La noticia fue bien recibida por el público, especialmente por los seguidores del actor y conductor Clovis Nienow, quienes ya han prometido seguir sintonizando el show en su nueva franja horaria. “El más TOP nos encanta ver a nuestro Clovissss todas las mañanas ahí estaremos”, se lee en uno de los mensajes.

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE “HOY DÍA” EN TELEMUNDO?

A partir del lunes 4 de agosto, “Hoy Día” se emitirá de 8:00AM/7C a 11:30AM/10:30 (C), lo que significa una reducción de una hora respecto a su duración actual. En su lugar, la cadena emitirá “Noticias Telemundo Ahora” a las 7:00 AM/6:00 AM (C), un nuevo noticiero matutino que durará una hora.

Desde el lunes 4 de agosto: De 8:00AM/7:00 AM a 11:30AM/10:30AM (C)

¿POR QUÉ “HOY DÍA” CAMBIO DE HORARIO”?

Aunque Telemundo no ha dado una explicación oficial sobre los motivos del ajuste, todo indica que la estrategia apunta a diversificar la programación matutina y consolidar una audiencia informada y entretenida desde más temprano.

“Noticias Telemundo Ahora” ofrecerá una alternativa informativa para quienes inician su día temprano, mientras que “Hoy Día” mantendrá su estilo alegre, con entrevistas, segmentos de estilo de vida y participación del público.