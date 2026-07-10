Hay películas que se disfrutan más cuando no sabes bien hacia dónde van y “The Drama” (en español: “El drama”) es justo ese tipo de historias. Y es que lo que arranca como la crónica de una boda casi perfecta, entre Zendaya y Robert Pattinson, eventualmente se convierte en una comedia negra sobre relaciones al borde del colapso cuando aparece un secreto que nunca debió salir a la luz. Así, si tienes ganas de ver la cinta en la comodidad de tu casa, te tengo una muy buena noticia: ¡la producción ya está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video!

Vale precisar que el estreno en cines del filme vino acompañado de debate debido a la forma en la que aborda un tema sensible dentro de su trama, lo que llevó a organizaciones y diversos sectores del público a pronunciarse sobre el enfoque elegido por el director Kristoffer Borgli.

En paralelo, la crítica especializada quedó dividida: hubo reseñas que destacaron el trabajo actoral de Zendaya y Pattinson como lo mejor de la propuesta, mientras que otras consideraron que el guion no terminaba de sostener el tono que el largometraje prometía desde el arranque.

¿DE QUÉ TRATA “THE DRAMA”?

“The Drama” se centra en Emma y Charlie, una pareja que parece tenerlo todo resuelto a días de casarse.

Sin embargo, todo cambia cuando una revelación inesperada pone en jaque lo que el joven creía saber sobre su amada.

De esta manera, la historia se mueve entre la comedia y el thriller psicológico, explorando qué tan bien conocemos a la persona con la que decidimos pasar el resto de nuestra vida.

MIRA EL TRÁILER DE “THE DRAMA”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE DRAMA”?

Zendaya interpreta a Emma, una empleada de librería, y Robert Pattinson le da vida a Charlie, un director de museo.

Los acompañan: Alana Haim y Mamoudou Athie como Rachel y Mike, los mejores amigos de la pareja, además de Hailey Gates, Sydney Lemmon, Hannah Gross, Zoë Winters, Anna Baryshnikov y Damon Gupton en roles secundarios.

¿CÓMO VER “THE DRAMA” EN AMAZON PRIME VIDEO?

“The Drama” se sumó al catálogo de Amazon Prime Video en Latinoamérica el viernes 10 de julio del 2026.

Por lo tanto, si te encuentras en este territorio y quieres disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de la película romántica de comedia negra "The Drama", dirigida por Kristoffer Borgli (Foto: A24 / Square Peg / Live Free or Die Films)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí