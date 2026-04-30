“Chainsaw Man - la película: arco de Reze” (en inglés: ”Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" y en su idioma original: “Gekijōban Chainsaw Man Reze-hen”) da su esperadísimo salto de las salas de cine al streaming. Y es que, por fin, llega a Crunchyroll. Así, si ya quieres disfrutar del primer largometraje de la saga creada por Tatsuki Fujimoto en la comodidad de tu casa, aquí te cuento todos los detalles que necesitas saber para disfrutarlo online. ¡Presta atención!

De acuerdo con la web oficial del filme, esta es una producción que adapta los volúmenes 5 y 6 de la obra de Fujimoto, con MAPPA al mando de la animación y Tatsuya Yoshihara en la dirección.

Además, su banda sonora está firmada por Kensuke Ushio, con temas adicionales de Kenshi Yonezu y Hikaru Utada.

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE”?

“Chainsaw Man - la película: arco de Reze” arranca después de la derrota del Hombre Katana, con Denji ya instalado como cazador de demonios en la División Especial 4 bajo la mirada de Makima.

Así, en medio de esa violenta rutina, una tormenta lo obliga a refugiarse en una cabina telefónica, donde conoce a Reze, una chica que trabaja en una cafetería cercana y que empieza a coquetear con él de manera bastante directa.

Desde ahí, la trama se construye como una historia del primer amor que se cruza con la agitada vida de nuestro protagonista.

Entonces, la relación entre Denji y Reze avanza a través de encuentros especiales: clases de natación improvisadas en el colegio por la noche, una cita en un festival de fuegos artificiales y confesiones que lo ponen a dudar entre su obsesión por Makima y este nuevo interés romántico.

Sin embargo, todo cambia cuando la joven revela su verdadera naturaleza... lo que hace que explote una serie de persecuciones por la ciudad, combates y una cadena de sacrificios que afectan a varios personajes.

MIRA EL TRÁILER DE “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE”

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE” EN CRUNCHYROLL?

Como muchos recordamos, “Chainsaw Man - la película: arco de Reze” se estrenó en cines de Japón el 19 de septiembre del 2025 y, posteriormente, llegó a más de 80 territorios con Sony Pictures y Columbia como socios del lanzamiento internacional.

Asimismo, tanto la versión subtitulada como la doblada de la cinta se lanzaron en plataformas digitales de compra y renta el pasado 9 de diciembre del 2025, bajo el sello de Sony Pictures Home Entertainment.

En cuanto a Crunchyroll, se sabe que la producción estará disponible en su catálogo desde HOY jueves 30 de abril del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de sus 100 minutos de metraje sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Recuerda: Crunchyroll tiene los derechos de transmisión en todo el mundo, excepto Francia y Japón.

"Chainsaw Man - la película: Arco de Reze" se presenta como una propuesta desbordante de acción, con un tono abiertamente épico (Foto: MAPPA / Shueisha)

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