David Duchovny y Gillian Anderson interpretando a sus icónicos personajes, Fox Mulder y Dana Scully, en una escena de la película de ciencia ficción y misterio "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn" (Foto: 20th Century Fox)
David Duchovny y Gillian Anderson interpretando a sus icónicos personajes, Fox Mulder y Dana Scully, en una escena de la película de ciencia ficción y misterio "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn" (Foto: 20th Century Fox)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Casi dos décadas después de su , “The X-Files: I Want to Believe” (en español: “Los expedientes secretos X: Quiero creer”) vuelve a estar en boca de los fans. Y es que Chris Carter, el creador de la franquicia, decidió entregar una versión de la del 2008 que, según él mismo ha señalado, siempre quiso estrenar. El resultado se titula “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” y ya ha llamado la atención entre quienes siguieron a Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) durante años. ¡Y aquí te cuento todo lo que debes saber sobre su llegada a !

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Vale precisar que “Vrach Frankenshteyn” es el corte de director de “The X-Files: I Want to Believe”, reeditado por Chris Carter con calificación R.

Así, esta versión restaura elementos de terror que fueron eliminados de la edición cinematográfica para asegurar una calificación PG-13.

En ese sentido, el nuevo corte suma escenas de gore y efectos prácticos que no llegaron a las salas de cine, además de reordenar el montaje en algunos tramos.

¿DE QUÉ TRATA “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”?

Al igual que el largometraje original, la trama central de “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” se mantiene: Mulder y Scully investigan la desaparición de varias mujeres con la ayuda de un sacerdote defenestrado que asegura tener visiones psíquicas del caso.

Entonces, a medida que Mulder decide “creer” en las visiones del cura y Scully las rechaza, la investigación destapa una operación clandestina de médicos de origen europeo que realizan experimentos tipo “Frankenstein”, usando los cuerpos de las mujeres desaparecidas para macabros trasplantes y procedimientos ilegales.

En paralelo, Scully debe decidir si aplica un tratamiento experimental con células madre a un niño gravemente enfermo, lo que cruza la investigación principal con sus dilemas sobre fe, ciencia y los límites éticos de intervenir en el cuerpo humano.

MIRA EL TRÁILER DE “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”?

A continuación, conoce al elenco principal de “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn”:

  • David Duchovny como Fox Mulder
  • Gillian Anderson como Dana Scully
  • Billy Connolly como el Padre Joseph “Joe” Crissman
  • Amanda Peet como la Agente Dakota Whitney
  • Xzibit como el Agente Mosley Drummy

¿CÓMO VER “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”?

La película “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” llegó a Disney+ (a nivel internacional) y (en Estados Unidos) el viernes 14 de agosto del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

"The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn" es una versión extendida de la película del 2008, editada con una clasificación R para ser mucho más terrorífica y sangrienta (Foto: 20th Century Fox)
"The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn" es una versión extendida de la película del 2008, editada con una clasificación R para ser mucho más terrorífica y sangrienta (Foto: 20th Century Fox)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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