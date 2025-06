Hay veces en que uno se topa en Netflix con una historia que parece sacada de una película, de esas que tienen de todo: lujo, crimen, fuga internacional y un final que no deja a nadie indiferente. Y no, no estoy hablando de una ficción, sino de un caso real que sacudió titulares hace más de una década y que, honestamente, me dejó con la boca abierta cuando lo volví a ver desde otra perspectiva.

Me acuerdo vagamente de aquella noticia: un avión privado detenido en República Dominicana con cientos de kilos de cocaína, pero nunca imaginé que detrás de esa redada había un entramado tan complejo, con giros tan inesperados que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber escrito. Lo más curioso de todo es que los protagonistas eran pilotos franceses, profesionales, bien vestidos, sin el perfil típico de un narco.

Y si alguna vez te preguntaste cómo se desarrollan realmente estos casos cuando el escándalo pasa a ser internacional, te aseguro que esta historia te va a atrapar tanto como a mí. Hay algo en ver cómo se cruzan los intereses judiciales, políticos y mediáticos que hace que uno ya no sepa en qué versión de los hechos confiar. Y es ahí donde entran las voces locales, dominicanas, que le dan profundidad al relato. Porque este no es solo un caso europeo; es una historia que empieza en el Caribe, en Punta Cana, y que todavía deja preguntas abiertas.

La producción que Netflix estrenó es una miniserie documental que lo cuenta todo: “El caso Air Cocaine: Traficantes de altura”. Desde su lanzamiento el pasado 11 de junio, se ha convertido en un verdadero fenómeno, al punto de ocupar el primer lugar en varias partes del mundo.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE?

Esta miniserie de tres episodios reconstruye el escandaloso caso de 2013 en el que se incautaron 700 kilos de cocaína en un jet privado a punto de despegar desde Punta Cana rumbo a Saint-Tropez, Francia. Lo que comenzó como una operación antidrogas se convirtió en una historia que combina elementos de thriller político y judicial. Los protagonistas: Pascal Fauret y Bruno Odos, dos pilotos franceses arrestados y condenados por tráfico de drogas, quienes más tarde protagonizaron una cinematográfica fuga en lancha hacia su país natal. Años después, serían absueltos por la justicia, dejando al descubierto las múltiples capas de esta operación.

¿CÓMO VER LA SERIE?

La puedes ver ya mismo en Netflix, donde está disponible con subtítulos y doblaje en varios idiomas, incluido el español. Son solo tres episodios, pero créeme: cada uno vale la pena. Lo mejor es que no necesitas ser un fanático del género documental para engancharte. La manera en que está narrada —con entrevistas inéditas, documentos confidenciales y voces clave como la de la periodista Alicia Ortega o el exprocurador Francisco Domínguez Brito— hace que se sienta más como una investigación viva que como un simple recuento.

¿POR QUÉ VERLA?

Porque no solo te va a entretener, sino que también te va a hacer pensar. En un mundo donde la narrativa mediática muchas veces construye culpables y verdades absolutas, “El caso Air Cocaine” te obliga a preguntarte: ¿qué tan transparentes son los procesos judiciales cuando hay intereses internacionales de por medio? ¿Quién toma realmente las decisiones en este tipo de operaciones?

Y además, si te interesa el crimen real, el narcotráfico internacional, la justicia y la geopolítica, esta es una de esas series que te dan una visión completa sin caer en el morbo. Todo con la calidad de producción que uno espera de Netflix y con un enfoque que valora tanto los hechos como las voces locales. Ahí está, por ejemplo, el trabajo del equipo en República Dominicana, liderado por Jessica Hasbun y Kelvin Liria, que logró capturar la esencia del caso desde donde realmente comenzó.

