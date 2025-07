Los dramas médicos abundan el Netflix y otros servicios de streaming. Hay algunos melodramáticos como Grey’s Anatomy en donde priman las relaciones entre los médicos y hay otros cuya atención está puesta en los problemas institucionales del sector salud como The Pitt. También hay series de televisión en donde un genio, al estilo de Sherlock Holmes, descifra las más extrañas enfermedades como House MD y otros donde se cuestiona el lado corporativo de la medicina como The Resident.

Ahora Netflix ha estrenado un nuevo drama, en donde el foco está en el tratamiento de los pacientes cuando la medicina está hiper especializada y se deja de ver al ser humano como un ente complejo e integral.

Netflix: ¿de qué trata The 19th Medical Chart?

El nuevo drama médico de Netflix es The 19th Medical Chart (Renombrado para Latam como Su especialidad). Se trata de un dorama japonés basado en el manga 19 Banme no Karute Tokushige Akira no Monshin de Fujiya Katsuhito que nos presenta al doctor Akira Tokushige, interpretado por el actor y cantante Jun Matsumoto (Arashi), quien llega al Hospital General Outora a llenar un vacío que sus propios colegas son incapaces de reconocer: la medicina general en medio de tantas especialidades.

El cantante y actor Jun Matsumoto da vida al médico Akira Tokushige en “The 19th Medical Chart”. (Foto: TBS)

Tras haber interpretado a Ieyasu Tokugawa en el drama histórico Dou suru Ieyasu? (2023) de NHK, Jun Matsumoto, recordado por sus roles como el problemático y adinerado Tsukasa Doumyouji en Hana Yori Dango o el hábil abogado Miyama Hiroto en 99.9 Keiji Senmon Bengoshi (99.9 Criminal Lawyer), toma por primera vez la bata de médico en The 19th Medical Chart. Esta vez se aleja de los personajes con personalidad arrolladora para interpretar a un médico sensible y empático que prioriza conocer a los pacientes y se preocupa por la opinión de los demás. En el primer episodio del drama, demostró -casi como un Dr House pero amable y comprensivo- sus habilidades de conversación, observación y análisis para diagnosticar rápidamente a un primer paciente que iba a sufrir un paro cardiaco, sin que ningún otro médico en el hospital notara algunos síntomas. De esta manera evidenció la importancia de conocer a la persona enferma, su historia, su entorno e identificar los síntomas aparentemente aislados que puede presentar. Y para ello, lo importante es escuchar desde la empatía a los pacientes.

El primer encuentro entre los médicos Akira Tokushige (Jun Matsumoto) y Mizuki Takino (Fuka Koshiba) en el dorama “19 Banme no Karte”. (Foto: TBS)

En este drama Matsumoto, conocido como Matsujun, comparte roles con Fuka Koshiba, a quien vimos brillar con su magnífica interpretación de Misa Kanbe en el exitoso dorama Watashi no Otto to Kekkon shite, la versión japonesa de Cásate con mi esposo, en Amazon Prime Video. Esta vez Koshiba es la doctora Mizuki Takino, médica especialista en ortopedia, y es la primera en ver a Tokushige en acción. Al sentirse frustrada por no poder atender adecuadamente a un paciente con síntomas de gripe, pero que atiende por una fractura, es la primera en el equipo médico del hospital Outora en reconocer la necesidad del departamento de Medicina General.

La actriz Fuka Koshiba es la doctora Takino en el drama médico “The 19th Medical Chart” que ha estrenado Netflix. (Foto: TBS)

Mackenyu, recordado por interpretar a Zoro en el live action de One Piece en Netflix y Enishi en una de las películas de Rurouni Kenshin, es otro de los talentos que se une a este drama. Él interpreta al cirujano Kojiro Togo, quien además de ser reconocido por su gran habilidad en la sala de operaciones, es hijo de Rokuro Togo, jefe de cirugía del hospital. Todavía no se ha visto la interacción de Tokushige y Togo, pero tanto Matsumoto como Mackenyu han adelantado que será de tensión. Esta interacción contrasta con la amistad entre ambos actores en la vida real. Mackenyu incluso promocionó el dorama como un “bromance” entre ambos médicos.

El actor Mackenyu interpreta al cirujano Kojiro Togo en el nuevo dorama médico que ha estrenado Netflix 19 Banme no Karte. (Foto: TBS)

Además, Matsumoto vuelve a encontrarse con un viejo conocido. En Gokusen (2002), un joven Matsujun dio vida a Shin Sawada, el problemático pero muy inteligente líder del salón 3D del colegio Shirokin Gakuen. En este dorama, el veterano actor Katsuhisa Namase interpretó al subdirector del colegio, Goro Sawatari. La relación entre ambos era de enfrentamiento en donde Sawada y sus amigos salían victoriosos. Ahora en The 19th Medical Chart la situación es completamente distinta. Namase interpreta a Eikichi Kitano, el no muy confiable director del hospital que establece el departamento de Medicina General y trae a Tokushige. Kitano confía en sus habilidades para mejorar la atención de los pacientes, aunque Togo padre no tiene esas mismas expectativas.

El veterano actor japonés Namase Katsuhisa en el drama médico The 19th Medical Chart, estrenado recientemente en Netflix (Foto: TBS)

A lo largo de este drama, que todos los domingos estrenará un nuevo episodio, veremos cómo Tokushige, a través de su don para interrogar e incluso para detectar mentiras, logra encontrar las mejores opciones para los pacientes.

En Japón, el drama se estrenó el 13 de julio pasado por TBS y ha sido bien recibido al tratar sobre un tema que afecta a millones que requieren atención médica y no sienten que el sector satisfaga adecuadamente sus necesidades.

Tráiler de The 19th Medical Chart

Reparto de The 19th Medical Chart