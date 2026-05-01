Netflix vuelve a llamar la atención de los fans del anime. Y es que la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” ya figura disponible en la plataforma... trayendo consigo material clave para quienes siguen de cerca esta historia de hechiceros, maldiciones y peleas que rara vez bajan el ritmo. Así, si no te quieres perder la segunda entrega de la adaptación del manga de Gege Akutami, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que la temporada 2 de la ficción fue producida por MAPPA y reunió a varias figuras clave de su equipo creativo.

En ese sentido, la dirección recayó en Shōta Goshozono, mientras que Hiroshi Seko estuvo a cargo de la composición de la serie.

Asimismo, el diseño de personajes quedó en manos de Yosuke Yajima y Hiromi Niwa, dos nombres importantes para mantener la línea visual reconocible del anime.

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de “Jujutsu Kaisen” retoma la historia del universo creado por Gege Akutami y se divide en dos grandes arcos.

El primero, conocido como ‘Inventario Oculto / Muerte Prematura’, se centra en el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto cuando todavía eran estudiantes; mientras que el segundo, ‘Incidente de Shibuya’, lleva la trama al presente... a un punto mucho más explosivo y decisivo.

Por supuesto, esta etapa funciona como una pieza clave dentro del desarrollo de la serie, dado que amplía el trasfondo de los personajes centrales y, al mismo tiempo, empuja la historia principal hacia un tono más intenso y oscuro.

MIRA EL TRÁILER DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 2

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

La temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” tuvo su estreno original entre el 6 de julio y el 28 de diciembre del 2023.

En Netflix, en cambio, los 23 episodios de esta segunda entrega se liberaron de golpe este viernes 1 de mayo del 2026 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica.

Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Cabe resaltar que la disponibilidad puede variar según el país, así que conviene revisar el catálogo local para confirmar el acceso en cada región.

Este es el ENLACE OFICIAL del anime.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

Mahito y Yuji Itadori son parte fundamental de la temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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