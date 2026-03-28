Aún falta mucho para Halloween, pero siempre es un buen momento para ver una película o serie de terror y Netflix tiene una excelente opción para este fin de semana. Solo tiene ocho episodios de aproximadamente 50 minutos, asi que terminar de verla en menos de ocho horas. Un poco más si necesita pausas para procesar las revelaciones de cada capítulo del thriller creado por Haley Z. Boston y producida ejecutivamente por los hermanos Duffer (“Stranger Things”), Hilary Leavitt (“Stranger Things”) y Andrea Sperling (“Transparent”, “A Murder at the End of the World”). ¿Conoces el título?

La serie protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco se estrenó el 26 de marzo de 2026 y lidera el Top 10 de las series más populares de Netflix USA. Mezcla horror psicológico, secretos familiares y elementos sobrenaturales para relatar la semana previa a la destroza boda de Rachel y Nicky. Lo que debería ser una gran día, se convierte en un evento sangriento.

Se trata de “Algo terrible está a punto de suceder” (“Something Very Bad Is Going to Happen” en su idioma original), que también cuenta con la dirección de Axelle Carolyn (“The Haunting of Bly Manor”) y Lisa Brühlmann (“Killing Eve”, “Servant”), y se grabó en Toronto entre enero y mayo de 2025.

Nicky Cunningham (Adam DiMarco) y Rachel Harkin (Camila Morrone) en la cena de ensayo en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder", antes de que todo se arruinara (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Carrie’, ‘La semilla del diablo’ y ‘Algo terrible está a punto de suceder’ tienen un punto en común: narran cómo una niña se convierte en mujer, cómo mujer se convierte en madre y cómo una joven se convierte en esposa desde un contexto de terror. Rachel se casa en cinco días. Para organizar la ceremonia íntima de sus sueños, se dirige con su prometido Nicky a la casa de vacaciones de la familia del joven, en medio de un bosque nevado.

Todo es aparentemente perfecto, pero Raquel, propensa a la superstición y la paranoia, no puede evitar sentir que algo malo va a suceder. Sus temores, unidos a una serie de inquietantes coincidencias y desagradables sorpresas, la llevan a plantearse una pregunta: ¿qué convierte a dos personas en almas gemelas? Y aún peor: ¿qué puede dar más miedo que comprometerse de por vida con la persona equivocada?”

Desde que empiezan su viaje por la carretera, Rachel, que es propensa a la superstición y la paranoia, no puede evitar sentir que algo malo va a suceder. Pero intenta ignorar esa sensación y enfocarse en los preparativos de su matrimonio. Sin embargo, al llegar a la casa de los Cunningham y conocer a cada uno de los miembros de la familia, todo empeora. Es claro que ocultan algo, pero ¿de qué se trata? ¿Ella corre peligro?

Aunque la premisa de esta serie te advierte sobre un final alejado de la felicidad, aún debes descubrir los secretos de ambos protagonistas y lo que sucede con ellos tras llegar al altar.

¿CÓMO VER “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

“Algo terrible está a punto de suceder” está disponible en Netflix desde el 26 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN”

REPARTO DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”

Camila Morrone como Rachel Harkin

Adam DiMarco como Nicky Cunningham

Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham

Ted Levine como Boris Cunningham

Jeff Wilbusch como Jules Cunningham

Karla Crome como Nell

Gus Birney como Portia Cunningham

Zlatko Burić como Gus Birney

Jeff Wilbusch

Sawyer Fraser

Mike Dara

Mikalah Reid-Beckette como Laura

Alexandra Ulanova

Karla Crome interpreta a Nell y Jeff Wilbusch interpreta a Jules Cunningham en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

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