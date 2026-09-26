La temporada 13 de “American Horror Story” se estrenó el 24 de septiembre de 2026, pero no es la única serie antológica de Ryan Murphy que llegó este mes. Netflix sumó a su catálogo nuevos episodios de una producción que retrata la historia de criminales famosos. La producción que se lanzó el 17 de septiembre ha logrado mantenerse en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja a nivel mundial, lo que incluye a Estados Unidos y Latinoamérica. Por lo tanto, es una excelente opción para tu fin de semana.

Cada una de las temporadas de la serie creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan narra un caso de homicidio famoso en Estados Unidos. La primera entrega se centró en los crímenes cometidos por Jeffrey Dahmer (2022). Mientras que la segunda relató la historia de Lyle y Erik Menéndez y la tercera temporada presentó la historia de Ed Gein.

Se trata de “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español), que se centró en Lizzie Borden, la infame mujer de Massachusetts acusada del asesinato a hachazos de sus padres en 1892. La encargada de darle vida a este complejo personaje fue Ella Beatty (“Feud: Capote vs. The Swans”, “If I Had Legs I’d Kick You”).

Ella Beatty, quien anteriormente trabajó en “Feud: Capote vs. The Swans” y “If I Had Legs I’d Kick You”, interpreta a la protagonista de “Monster: The Lizzie Borden Story”, serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Monster: The Lizzie Borden Story”, “cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un ícono que se niega a vivir prisionera en una jaula, optando en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.”

La serie de Ryan Murphy plantea una relación cercana y de complicidad entre Lizzie y la criada de la casa, Bridget Sullivan, interpretada por Vicky Krieps. Asimismo, muestra los principales eventos que llevaron a la protagonista a cometer el brutal crimen.

Por supuesto, también se muestra el juicio, donde se ponen en evidencia los prejuicios de la sociedad de la época.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

“Monster: The Lizzie Borden Story” está disponible en Netflix a partir del 17 de septiembre de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie antológica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

REPARTO DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

Ella Beatty como Lizzie Borden.

Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada doméstica que vive con los Borden.

Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie.

Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie.

Billie Lourd como Emma, la hermana mayor de Lizzie.

Jessica Barden como Nance O’Neil, una amiga actriz de Lizzie.

Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

Rebecca Hall es la encargada de interpretar a Abby Borden en la serie antológica "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

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