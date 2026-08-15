Para los fans de “Bridgerton” que esperan la quinta temporada, Netflix tiene el drama romántico de época perfecto. Debido a que solo tiene seis episodios, puede ser el título ideal para una maratón de fin de semana. Esta producción australiana que llegó a la plataforma de streaming de la N roja el 13 de agosto de 2026 destaca por combinar el drama de época con una mirada protofeminista y fresca sobre la libertad individual. ¿Sabés de qué serie se trata? Estos son otros detalles relevantes sobre la nueva ficción.
La serie dirigida por Alyssa McClelland y Anne Renton a partir del guion de Liz Doran (“Barons”, “Please Like Me”), Sarinah Masukor y Rachael Turk se basa en la novela homónima semiautobiográfica que la autora australiana Miles Franklin escribió en 1901, cuando era una adolescente.
Este nuevo drama de época protagonizado por Philippa Northeast narra la historia de Sybylla Melvyn, una joven rebelde que vive en la Australia de 1900 y que anhela convertirse en escritora a pesar de que la sociedad y su familia la presionan para que contraiga un matrimonio que los libre de sus problemas económicos. Aunque se esfuerza por cumplir su sueño, también se preocupa por sus padres, además, el amor se cruza en su camino.
Se trata de “Mi brillante carrera” (“My Brilliant Career” en su idioma original), que logró posicionarse en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.
¿DE QUÉ TRATA “MI BRILLANTE CARRERA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Brilliant Career”, “Sybylla es una joven adelantada a su época con un anhelo: ser escritora. Sin embargo, su familia solo piensa en buscarle un buen esposo. Sybylla, impulsada por su incontenible espíritu inquieto, desafía todas las convenciones de la sociedad australiana de 1900 mientras busca la historia que le dará las llaves de su independencia. Para ella, decidir entre la aventura y el matrimonio es fácil…, hasta que se enamora. ¿Terminará casándose o lo arriesgará todo por una vida creativa?”
Sybylla es obligada a dejar su agradable y humilde vida en la granja de su familia, para mudarse a la acaudalada finca de los Bossier en Caddagat. Su abuela tiene la misión de preparar a la joven para integrarse en la alta sociedad y conseguir una propuesta de matriminio antes de un año, tiempo en que su padre debe pagar su deuda.
Sin embargo, la protagonista de “My Brilliant Career” tiene otros planes: vivir experiencias que alimenten su creatividad. No obstante, la vida tiene sus propios planes: mientras escribe un libro que la ayude a salir de sus problemas, se enamora de Harry Beechum, un codiciado soltero.
¿CÓMO VER “MI BRILLANTE CARRERA”?
“Mi brillante carrera” está disponible en Netflix desde el 13 de agosto de 2026, por lo tanto, para ver la nueva miniserie australiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “MY BRILLIANT CAREER”
REPARTO DE “MI BRILLANTE CARRERA”
- Philippa Northeast como Sybylla Melvyn
- Christopher Chung como Harry Beecham
- Anna Chancellor como Mrs Bossier
- Genevieve O’Reilly como Helen Bossier
- Kate Mulvany como Augusta Beecham
- Jake Dunn como Frank Hawden
- Alexander England como Julius Bossier
- Sherry-Lee Watson como Nell Kirby
- Miah Madden como Betty Kirby
- Anna Chancellor como Winifred Bossier
- Ella Oliphant como Gertie Melvyn
- Molly Lewis como Whistler
- Jarron Andy como Charlie
- Mirrah Foulkes como Lucy Melvyn
- Nathan Page como Richard Melvyn
- Reagan Mannix
- Alexander England como Julius
- Erik Thomson como Theodore
- Max Mayer-Rayment como Jim Reid
- Rohan Nichol como Mr. McSwat
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