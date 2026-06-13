Para los fanáticos de los dramas románticos, Netflix tiene la opción perfecta para este fin de semana. Se trata de la nueva temporada de una serie que sigue a tres grandes amigas que se apoyan en diferentes momentos de sus vidas. A pesar de los problemas personales y profesionales se mantienen unidas, además se preocupan por su comunidad y hacen todo lo posible por ayudar a quién lo necesite. Cada semana se reúnen para una charla liberadora acompañada de una bebida, al estilo de la icónica “Sex and the City”. ¿Sabes de cuál se trata?

La serie que estrenó su primera temporada el 19 de mayo de 2020 está basada en las novelas de Sherryl Woods, quien también se desempeña como productora ejecutiva del drama. El 11 de junio de 2026 estrenó su quinta temporada, que se centra en la distancia, la madurez de los hijos y grandes saltos profesionales que sacan a las protagonistas de su zona de confort.

Se trata de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español), que tiene como protagonistas a JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley. A ellos se suman actores como Logan Allen, Anneliese Judge, Justin Bruening, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone, Brandon Quinn y Chris Medlin.

Helen (Heather Headley), Maddie (JoAnna Garcia Swisher) y Dana Sue (Brooke Elliott) beben margaritas en cada una de reuniones en la serie "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada de “Dulces Magnolias”, “Maddie no es la única que se enfrenta a las exigencias de un nuevo trabajo. Varios habitantes de Serenity buscan el equilibrio y la felicidad mientras persiguen sus sueños, gestionan relaciones antiguas y nuevas, y redefinen lo que desean de sí mismos y de los demás”.

A lo largo de las cinco temporadas, el trío de amigas de Serenity enfrenta crisis que ponen a prueba su resiliencia, sus negocios y su pacto de apoyo mutuo. En la primera entrega, Maddie lidia con un divorcio humillante tras el engaño de su esposo Bill, mientras que sus amigas lidian con problemas en sus respectivas relaciones.

Tras el estreno de su quinta temporada, “Dulce Magnolias” está en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La quinta temporada de “Dulces Magnolias” está disponible en Netflix desde el 11 de junio de 2026. Mientras que las anteriores entregas este drama romantico también están esta plataforma de streaming.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”

JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend

Brooke Elliott como Dana Sue Sullivan

Heather Headley como Helen Decatur

Logan Allen como Kyle Townsend

Anneliese Judge como Annie Sullivan

Justin Bruening como Cal Maddox

Jamie Lynn Spears como Noreen Fitzgibbons

Dion Johnstone como Erik Whitley

Brandon Quinn como Ronnie Sullivan

Chris Medlin como Isaac Downey

Caroline Lagerfelt como Paula Vreeland

Jodi Benson como Iris Maddox

Jamie-Lynn Sigler como Nell Winters

Janice Wesley como Miss Eustice

Courtney Grace como Courtney Sinclair

John Gabriel Rodriquez como Clark Bellson

Aidan Merwarth como Noah Wharton

Austin Woods como Blake Monaghan

Iman Benson como Jessica Whitley

Dana Sue (Brooke Elliott), Maddie (Joanna Garcia Swisher) y Helen (Heather Headley) en una escena de la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

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