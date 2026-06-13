Para los fanáticos de los dramas románticos, Netflix tiene la opción perfecta para este fin de semana. Se trata de la nueva temporada de una serie que sigue a tres grandes amigas que se apoyan en diferentes momentos de sus vidas. A pesar de los problemas personales y profesionales se mantienen unidas, además se preocupan por su comunidad y hacen todo lo posible por ayudar a quién lo necesite. Cada semana se reúnen para una charla liberadora acompañada de una bebida, al estilo de la icónica “Sex and the City”. ¿Sabes de cuál se trata?
La serie que estrenó su primera temporada el 19 de mayo de 2020 está basada en las novelas de Sherryl Woods, quien también se desempeña como productora ejecutiva del drama. El 11 de junio de 2026 estrenó su quinta temporada, que se centra en la distancia, la madurez de los hijos y grandes saltos profesionales que sacan a las protagonistas de su zona de confort.
Se trata de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español), que tiene como protagonistas a JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley. A ellos se suman actores como Logan Allen, Anneliese Judge, Justin Bruening, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone, Brandon Quinn y Chris Medlin.
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada de “Dulces Magnolias”, “Maddie no es la única que se enfrenta a las exigencias de un nuevo trabajo. Varios habitantes de Serenity buscan el equilibrio y la felicidad mientras persiguen sus sueños, gestionan relaciones antiguas y nuevas, y redefinen lo que desean de sí mismos y de los demás”.
A lo largo de las cinco temporadas, el trío de amigas de Serenity enfrenta crisis que ponen a prueba su resiliencia, sus negocios y su pacto de apoyo mutuo. En la primera entrega, Maddie lidia con un divorcio humillante tras el engaño de su esposo Bill, mientras que sus amigas lidian con problemas en sus respectivas relaciones.
Tras el estreno de su quinta temporada, “Dulce Magnolias” está en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?
La quinta temporada de “Dulces Magnolias” está disponible en Netflix desde el 11 de junio de 2026. Mientras que las anteriores entregas este drama romantico también están esta plataforma de streaming.
Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”
- JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend
- Brooke Elliott como Dana Sue Sullivan
- Heather Headley como Helen Decatur
- Logan Allen como Kyle Townsend
- Anneliese Judge como Annie Sullivan
- Justin Bruening como Cal Maddox
- Jamie Lynn Spears como Noreen Fitzgibbons
- Dion Johnstone como Erik Whitley
- Brandon Quinn como Ronnie Sullivan
- Chris Medlin como Isaac Downey
- Caroline Lagerfelt como Paula Vreeland
- Jodi Benson como Iris Maddox
- Jamie-Lynn Sigler como Nell Winters
- Janice Wesley como Miss Eustice
- Courtney Grace como Courtney Sinclair
- John Gabriel Rodriquez como Clark Bellson
- Aidan Merwarth como Noah Wharton
- Austin Woods como Blake Monaghan
- Iman Benson como Jessica Whitley
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