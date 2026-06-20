La promesa de un padre condenado por crimen que no cometió y desesperado por encontrar a su hijo es el eje central de esta serie de Netflix de ocho episodios que se estrenó el 18 de junio de 2026 y lidera el Top 10 de las producciones más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Si estás en busca de un drama policiaco para este fin de semana esta ficción protagonizada por Sam Worthington (“Avatar”, “La cabaña”, “Fractura”) es una excelente opción.

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Esta serie creada y producida por Robert Hull (“Quantum Leap”, “Alcatraz”) se basa en la novela de 2023 de Harlan Coben, quien también está detrás de las historias que inspiraron producciones como “Run Away”, “Missing You”, “Fool Me Once”, “Stay Close”, “The Stranger”, “Safe”, “The Innocent”, “Gone for Good” y “Hold Tight”.

Se trata de “Te encontraré” (“I Will Find You” en su idioma original), que también cuenta con las actuaciones de Britt Lower, Milo Ventimiglia, Erin Richards, Jonathan Tucker, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Logan Browning, Vas Saranga y Chi McBride.

Britt Lower da vida Rachel Mills y Sam Worthington da vida a David Burroughs en la serie "Te encontraré", basada en la novela de Harlan Coben (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TE ENCONTRARÉ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “I Will Find You” narra la historia de “David Burroughs, un padre condenado injustamente a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. Cuando recibe la noticia de que su hijo podría estar vivo, David se embarca en una búsqueda de la verdad que lo lleva fuera de prisión y a un mundo de engaño y desesperación.”

David Burroughs aceptó su condena como un castigo autoimpuesto por no ser capaz de proteger a su hijo. No le interesa recuperar su libertad porque eso no le devolverá a su hijo. Sin embargo, Rachel (Britt Lower), su excuñada y una periodista de investigación reconocida, le muestra una fotografía del que podría ser su hijo en un parque de atracciones. A partir de ese momento, la perspectiva del padre cambia.

Está decidido a encontrar a Matthew y descubrir lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Aunque un par de oficiales lo persguen, también cuenta con la ayuda de Rachel y un viejo amigo de su excuñada.

¿CÓMO VER “TE ENCONTRARÉ”?

“I Will Find You” está disponible en Netflix desde el 18 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la adaptación de otra novela de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “I WILL FIND YOU”

REPARTO DE “TE ENCONTRARÉ”

Sam Worthington como David Burroughs

Britt Lower como Rachel Mills

Milo Ventimiglia como Hayden

Erin Richards como Cheryl Dreason

Jonathan Tucker como Adam Mackenzie

Madeleine Stowe como Gertrude Payne

Clancy Brown como Nicky Fisher

Logan Browning como Sarah Greer

Vas Saranga como Agent Dev Chopra

Chi McBride como Max Williams

Hugh Thompson

Peter Outerbridge

Christopher Redman

Eric Johnson

Greg Bryk

Kate Vernon

Tara Rosling

Darrin Baker

Aaron Ashmore

Nicola Correia-Damude

Rachel Wilson

Billy MacLellan

Dan-e-o

Britt Lower es la encargada de interpretar a Rachel Mills, la excuñada de David Burroughs, en una escena de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)

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