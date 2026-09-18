A propósito del estreno de “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español), la nueva temporada de la serie antológica de Netflix creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, te recomiendo un thriller psicológico inspirado en hechos reales que lidera el Top 10 de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. Se trata de una película que se estrenó en marzo de 2026 en Lifetime y llegó a Netflix el 15 de septiembre.

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La cinta protagonizada por Rylee Reagan narra la historia de Lexi Murdoch, una joven de 18 años que tras salir del sistema de acogida (foster care) debido a que su madre está en prisión, miente sobre su experiencia laboral para convertirse en la niñera de una familia rica. Aunque Daniel y Chelsea aparentan ser un matrimonio perfecto, esconden un terrible secreto.

Se trata de “The Seemingly Perfect Family”, que cuenta con la dirección de Lisa France, el guion de Daniel West, con aportes de Ken Sanders y Amy Dawson, y la producción de Ken Sanders, John J. Tierney y Collin Higgins.

Anna Morgan Neugent como Chelsea Sterling, Rylee Reagan como Lexi Murdoch y Bourke Floyd como Daniel Sterling en el drama psicológico "The Seemingly Perfect Family" (Foto: Storyteller Studios)

¿DE QUÉ TRATA “THE SEEMINGLY PERFECT FAMILY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Seemingly Perfect Family”, “cuando Lexi, de 18 años, cumple la mayoría de edad y deja el sistema de acogida, miente para conseguir un trabajo de niñera. La familia ideal para la que trabaja se convierte en una pesadilla al descubrir sus oscuros secretos.”

Lexi miente sobre su currículum para obtener un puesto como au pair en un hogar aparentemente próspero y perfecto. Sin embargo, no tarda en descubrir que el matrimonio de sus jefes es una farsa y que la casa está llena de secretos oscuros y tensiones ocultas. ¿Cómo lidia con todo eso?

Aunque “The Seemingly Perfect Family” fue promocionada como “inspirada en hechos reales”, los creadores se tomaron libertades creativas para desarrollar la trama de la película producida por Storyteller Studios.

¿CÓMO VER “THE SEEMINGLY PERFECT FAMILY”?

“The Seemingly Perfect Family” está disponible en Netflix desde el 15 de septiembre de 2026. Por lo tanto, para ver el thriller psicológico de Lifetime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Esta película que tiene una duración de 87 minutos también está disponible en Amazon Prime Video y Apple TV.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE SEEMINGLY PERFECT FAMILY”

Rylee Reagan como Lexi Murdoch

Bourke Floyd como Daniel Sterling

Anna Morgan Neugent como Chelsea Sterling

Sarah Nicklin como Amber Murdoch

Violet SinClair como Blair

Noah Brown

Sierra Christensen como Nicole

Fred Galyean como Mr. Howard

Sharonne Lanier como Wendy

Danielle Madison como Jasmine

Donald Ome como Jackson

Patric Palkens como Ron

Paul Ryden como Hank

Brennen Suttle como Marcus

Rylee Reagan asume el rol de Lexi Murdoch y Bourke Floyd asume el rol de Daniel Sterling en el drama psicológico "The Seemingly Perfect Family" (Foto: Storyteller Studios)

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