Si hay un evento de la WWE que me tiene al borde de mi asiento cada año, sin duda es Money in the Bank. Y este 2025, el show ha sido uno de los más explosivos de la última década. Por si fuera poco, el evento que se realizó el sábado 7 de junio, ya está disponible en Netflix, lo que significa que no tienes excusa para perdértelo. Sí, el gigante del streaming ahora transmite eventos premium de la WWE, lo que cambia totalmente el juego para los fans que queremos tener acceso inmediato a la acción, sin depender de plataformas complicadas o pay-per-views costosos.

Lo que diferencia a Money in the Bank del resto de eventos es que aquí no solo se pelea por títulos, se pelea por oportunidades. Y créeme, en WWE una oportunidad puede valer más que el cinturón mismo. Este combate ha dado a luz a algunos de los momentos más icónicos del entretenimiento deportivo. Desde Seth Rollins cobrando su maletín en WrestleMania 31 hasta Liv Morgan cambiando por completo su carrera en 2022, cada edición tiene ese factor sorpresa que nos hace gritar frente a la pantalla.

Seth Rollins y Andrade luchando sobre una escalera para conseguir el maletín con el contrato para una lucha titular (Foto: WWE)

¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL A MONEY IN THE BANK?

Te explico rápido: seis superestrellas se suben al ring y compiten en una lucha de escaleras donde el premio es un maletín que cuelga sobre el cuadrilátero. ¿Qué hay dentro? Un contrato que les da derecho a retar al campeón en cualquier momento durante los próximos 12 meses, incluso si el titular ya está hecho polvo después de un combate.

Este formato ha creado algunos de los momentos más impredecibles en la historia de la WWE. Y lo mejor es que no hay reglas estrictas: puedes usar escaleras, mesas, sillas y lo que se te ocurra para alcanzar ese maletín. Es básicamente una guerra campal con estrategia y mucho riesgo físico.

TODOS LOS COMBATES DE MONEY IN THE BANK 2025

Como te dije, este año la cartelera estuvo cargadísima. Hay representación internacional, rivalidades intensas y oportunidades para que nuevas caras sorprendan. Aquí te dejo la lista completa de combates confirmados:

1. Lucha de escaleras Money in the Bank - Categoría Masculina

Participantes:

Solo Sikoa

LA Knight

Seth Rollins

Penta

Andrade

El Grande Americano

2. Lucha de escaleras Money in the Bank - Categoría Femenina

Participantes:

Alexa Bliss

Rhea Ripley

Roxanne Perez

Giulia

Naomi

Stephanie Vaquer

3. Lucha por el Campeonato Intercontinental Masculino

Dominik Mysterio vs. Octagon Jr.

4. Lucha por el Campeonato Intercontinental Femenino

Lyra Valkyria vs. Becky Lynch

5. Lucha en Parejas

Cody Rhodes y Jey Uso vs. John Cena y Logan Paul

¿POR QUÉ NO TE LO PUEDES PERDER?

Más allá del espectáculo visual, Money in the Bank es un evento que define el rumbo del año en WWE. Cada ganador del maletín tiene el poder de cambiar el panorama con solo salir corriendo al ring y hacer efectivo su contrato. Eso le da una tensión permanente a cada episodio de Monday Night Raw o SmackDown en los meses siguientes.

Además, es uno de los pocos shows que logra equilibrar la locura del entretenimiento con la calidad del wrestling real. Y si estás suscrito a Netflix en Estados Unidos, ya tienes acceso sin pagar nada extra.

Si eres fan de la WWE, no hay mejor momento para engancharte con lo que viene que viendo Money in the Bank 2025. Es más que un show de lucha libre: es una mezcla de estrategia, sorpresas, acción sin límites y momentos que seguro se volverán virales.