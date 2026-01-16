“Humana por accidente” (en inglés: “No Tail to Tell“) es la serie coreana de fantasía romántica que llegó a Netflix—el viernes 16 de enero del 2026—con los protagónicos de Kim Hye-yoon y Lomon (nombre artístico de Park Solomon). Así, ¿te gustaría saber quiénes acompañan a ambas estrellas en el reparto de esta simpática producción dirigida por Kim Jung-kwon? Pues, en las siguientes líneas, te traigo la guía completa del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la ficción que se desarrolla a lo largo de 12 episodios!

Vale precisar que la trama del show televisivo combina mitología coreana con romance contemporáneo.

De esta manera, conocemos a una zorra de nueve colas—capaz de conceder deseos—que se transforma en humana tras un accidente con un futbolista narcisista.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HUMANA POR ACCIDENTE”?

1. Kim Hye-yoon como Eun-ho / Kim Ok-soon

Para saber quién es quién en “Humana por accidente”, empiezo la lista con la protagonista: Eun-ho. Ella es una zorra de nueve colas del monte Myohyang que disfruta de su inmortalidad... hasta que un suceso inesperado la convierte en una humana común y corriente.

La actriz que la interpreta es Kim Hye-yoon, reconocida por su trabajo previo en “Corredora encantadora”, “Sky Castle”, “Snowdrop” y “The Girl on a Bulldozer”.

Kim Hye-yoon como Eun-ho/Kim Ok-soon en el póster individual de su personaje de la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: SBS TV / Netflix)

2. Lomon como Kang Si-yeol

Kang Si-yeol, por su parte, es un delantero de fútbol de élite caracterizado por su talento excepcional, su personalidad arisca y su obsesiva autodisciplina.

El actor que asume este rol es Lomon, a quien también hemos visto en “Estamos muertos”, “La vengadora”, “Branding in Seongsu” y “Sweet Revenge”.

Lomon como Kang Si-yeol en el póster individual de su personaje de la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: SBS TV / Netflix)

3. Lee Si-woo como Geum-ho

Por otro lado, Geum-ho es un misterioso personaje que—de repente—se enreda con Eun-ho a través de una conexión fatídica.

La actriz que la interpreta es Lee Si-woo, famosa por su participación en producciones como “Be My Boyfriend”, “La casa de papel: Corea”, “Shooting Stars” y “La vida fabulosa”.

Lee Si-woo como Geum-ho en una escena de la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: SBS TV / Netflix)

4. Jang Dong-joo como Hyun Woo-seok

Hyun Woo-seok es una gran promesa frustrada del equipo nacional de fútbol juvenil, ya que fue víctima de un atropello que lo dejó con un clavo de acero en la rodilla.

El actor que se pone en la piel del personaje es Jang Dong-joo, también integrante de los elencos de “School 2017”, “Class of Lies”, “Let Me Be Your Knight” y “Trigger”.

Jang Dong-joo como Hyun Woo-seok en una escena de la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: SBS TV / Netflix)

Otros actores y personajes de “Humana por accidente”:

5. Kim Tae-woo como Jang Do-cheol , un chamán con visiones divinas y poderes psíquicos

, un chamán con visiones divinas y poderes psíquicos 6. Choi Seung-yoon como Lee Yoon , un heredero de cuarta generación del Grupo Geumsu

, un heredero de cuarta generación del Grupo Geumsu 7. Joo Jin-mo como Pagun , la séptima estrella de la Osa Mayor que, durante siglos, ha vigilado a dos zorros que vivían en el monte Myohyang

, la séptima estrella de la Osa Mayor que, durante siglos, ha vigilado a dos zorros que vivían en el monte Myohyang 8. Lee Seung-joon como Hyun Sang-chul , el padre de Hyun Woo-seok

, el padre de Hyun Woo-seok 9. Hong Soo-hyun como Hong Yeon-su , la agente que descubrió el talento y el potencial de Kang Si-yeol

, la agente que descubrió el talento y el potencial de Kang Si-yeol 10. Cha Mi-kyung como Kim Bok-soon , la abuela de Si-yeol

, la abuela de Si-yeol 11. In Gyo-jin como Park Yong-gil , un exentrenador asistente de la selección nacional de fútbol juvenil

, un exentrenador asistente de la selección nacional de fútbol juvenil 12. Yoo Hwan como Seo Beom , un centrocampista ofensivo que se acerca al final de su carrera

, un centrocampista ofensivo que se acerca al final de su carrera 13. Ji Seung-joon como Bae Jeong-bae , un defensa lateral

, un defensa lateral 14. Kim Tae-jung como Hwang Chi-su , el defensa central del equipo

, el defensa central del equipo 15. Kim Tae-hee como Kim Kyung-hoon, el portero suplente del equipo

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí