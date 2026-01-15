Kim Hye-yoon y Lomon lideran el elenco de la serie coreana "Humana por accidente", dirigida por Kim Jung-kwon (Foto: Netflix)
Nelly Osco
A pesar de que todo gumiho, zorro de nueve colas, aspira a convertirse en humano, Eun-ho (Kim Hye-yoon) se niega a hacerlo, así que mantiene un delicado equilibrio entre el bien y el mal mientras acumula riquezas en “Humana por accidente” (“No Tail to Tell” en inglés y “Oneulbuteo inganimnidaman” en su idioma original). No obstante, su vida da un giro dramático cuando conoce a un narcisista futbolista y un inesperado accidente la transforma en una humana común y corriente. ¿Cuántos episodios tiene ? ¿Cuándo se estrenan?

La comedia romántica y de fantasía coescrita por Park Chan-young y Jo Ah-young, dirigida por Kim Jung-kwon y protagonizada por Kim Hye-yoon (“Lovely Runner”) y Lomon (“All of Us Are Dead”) está repleta de magia divertida, bromas ingeniosas y una química emocionante.

”, que también cuenta con las actuaciones de Lee Si-woo, Kim Tae-woo, Choi Seung-yoon y Joo Jin-mo, emitirá por el canal SBS del 16 de enero al 21 de febrero de 2026, los viernes y sábados a las 21:50 (KST). Netflix se encargará de la distribución internacional.

Kim Hye-yoon asume el papel de Eun-ho/Kim Ok-soon, una gumiho, zorro de nueve colas, en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)
¿CÓMO VER “HUMANA POR ACCIDENTE”?

. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 21 de febrero.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana de romance solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HUMANA POR ACCIDENTE”?

La primera temporada de “Humana por accidente”, que cuenta con Hong Sung-chang, Kim Dong-hyun y Jeon Gyu-ah como productores, tiene 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “HUMANA POR ACCIDENTE”

  • Episodio 1: 16 de enero de 2026
  • Episodio 2: 17 de enero de 2026
  • Episodio 3: 23 de enero de 2026
  • Episodio 4: 24 de enero de 2026
  • Episodio 5: 30 de enero de 2026
  • Episodio 6: 31 de enero de 2026
  • Episodio 7: 6 febrero de 2026
  • Episodio 8: 7 de febrero de 2026
  • Episodio 9: 13 de febrero de 2026
  • Episodio 10: 14 de febrero de 2026
  • Episodio 11: 20 de febrero de 2026
  • Episodio 12: 21 de febrero de 2026

¿A QUÉ HORA VER “HUMANA POR ACCIDENTE”?

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 a.m.

TRÁILER DE “NO TAIL TO TELL”

¿DE QUÉ TRATA “HUMANA POR ACCIDENTE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Humana por accidente” “sigue a Eun-ho (Kim Hye-yoon), un gumiho, zorro de nueve colas que concede deseos para ganarse la vida y está decidida a nunca convertirse en humano. El amor nunca formó parte del plan. Pero cuando un accidente repentino que involucra a Kang Si-yeol (Lomon), un futbolista estrella narcisista pero cariñoso, la convierte en una persona común y corriente, un deseo que sale mal desencadena un romance mágico y caótico que ninguno de los dos pidió jamás.

Unidos por el destino (y un deseo frustrado), Eun-ho y Si-yeol se ven envueltos en una relación de tira y afloja, de amor-odio, llena de frases ingeniosas, malentendidos caóticos y la clase de chispas que juran no sentir. A medida que lo sobrenatural choca con las emociones de la vida real, ambos descubren que las reglas más difíciles de seguir son las que les rompen el corazón.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NO TAIL TO TELL”

  • Kim Hye-yoon como Eun-ho/Kim Ok-soon
  • Lomon como Kang Si-yeol
  • Lee Si-woo como Geum-ho
  • Kim Tae-woo como Jang Do-cheol
  • Choi Seung-yoon como Lee Yoon
  • Joo Jin-mo como Pagun
  • Jang Dong-joo como Hyun Woo-seok
  • Lee Seung-joon como Hyun Sang-chul
  • Hong Soo-hyun como Hong Yeon-su
  • Cha Mi-kyung como Kim Bok-soon
  • In Gyo-jin como Park Yong-gil
  • Yoo Hwan como Seo Beom
  • Ji Seung-joon como Bae Jeong-bae
  • Kim Tae-jung como Hwang Chi-su
Lomon interpreta a Kang Si-yeol, un deportista narcisita, en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)
Lomon interpreta a Kang Si-yeol, un deportista narcisita, en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)

