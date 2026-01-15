A pesar de que todo gumiho, zorro de nueve colas, aspira a convertirse en humano, Eun-ho (Kim Hye-yoon) se niega a hacerlo, así que mantiene un delicado equilibrio entre el bien y el mal mientras acumula riquezas en “Humana por accidente” (“No Tail to Tell” en inglés y “Oneulbuteo inganimnidaman” en su idioma original). No obstante, su vida da un giro dramático cuando conoce a un narcisista futbolista y un inesperado accidente la transforma en una humana común y corriente. ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenan?

La comedia romántica y de fantasía coescrita por Park Chan-young y Jo Ah-young, dirigida por Kim Jung-kwon y protagonizada por Kim Hye-yoon (“Lovely Runner”) y Lomon (“All of Us Are Dead”) está repleta de magia divertida, bromas ingeniosas y una química emocionante.

“Humana por accidente”, que también cuenta con las actuaciones de Lee Si-woo, Kim Tae-woo, Choi Seung-yoon y Joo Jin-mo, emitirá por el canal SBS del 16 de enero al 21 de febrero de 2026, los viernes y sábados a las 21:50 (KST). Netflix se encargará de la distribución internacional.

Kim Hye-yoon asume el papel de Eun-ho/Kim Ok-soon, una gumiho, zorro de nueve colas, en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “HUMANA POR ACCIDENTE”?

El primer episodio de “Humana por accidente” se estrenará el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 21 de febrero.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana de romance solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HUMANA POR ACCIDENTE”?

La primera temporada de “Humana por accidente”, que cuenta con Hong Sung-chang, Kim Dong-hyun y Jeon Gyu-ah como productores, tiene 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “HUMANA POR ACCIDENTE”

Episodio 1: 16 de enero de 2026

Episodio 2: 17 de enero de 2026

Episodio 3: 23 de enero de 2026

Episodio 4: 24 de enero de 2026

Episodio 5: 30 de enero de 2026

Episodio 6: 31 de enero de 2026

Episodio 7: 6 febrero de 2026

Episodio 8: 7 de febrero de 2026

Episodio 9: 13 de febrero de 2026

Episodio 10: 14 de febrero de 2026

Episodio 11: 20 de febrero de 2026

Episodio 12: 21 de febrero de 2026

¿A QUÉ HORA VER “HUMANA POR ACCIDENTE”?

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “NO TAIL TO TELL”

¿DE QUÉ TRATA “HUMANA POR ACCIDENTE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Humana por accidente” “sigue a Eun-ho (Kim Hye-yoon), un gumiho, zorro de nueve colas que concede deseos para ganarse la vida y está decidida a nunca convertirse en humano. El amor nunca formó parte del plan. Pero cuando un accidente repentino que involucra a Kang Si-yeol (Lomon), un futbolista estrella narcisista pero cariñoso, la convierte en una persona común y corriente, un deseo que sale mal desencadena un romance mágico y caótico que ninguno de los dos pidió jamás.

Unidos por el destino (y un deseo frustrado), Eun-ho y Si-yeol se ven envueltos en una relación de tira y afloja, de amor-odio, llena de frases ingeniosas, malentendidos caóticos y la clase de chispas que juran no sentir. A medida que lo sobrenatural choca con las emociones de la vida real, ambos descubren que las reglas más difíciles de seguir son las que les rompen el corazón.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NO TAIL TO TELL”

Kim Hye-yoon como Eun-ho/Kim Ok-soon

Lomon como Kang Si-yeol

Lee Si-woo como Geum-ho

Kim Tae-woo como Jang Do-cheol

Choi Seung-yoon como Lee Yoon

Joo Jin-mo como Pagun

Jang Dong-joo como Hyun Woo-seok

Lee Seung-joon como Hyun Sang-chul

Hong Soo-hyun como Hong Yeon-su

Cha Mi-kyung como Kim Bok-soon

In Gyo-jin como Park Yong-gil

Yoo Hwan como Seo Beom

Ji Seung-joon como Bae Jeong-bae

Kim Tae-jung como Hwang Chi-su

Lomon interpreta a Kang Si-yeol, un deportista narcisita, en la serie coreana "Humana por accidente" (Foto: Netflix)

