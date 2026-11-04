En el anime "Hyouka", Eru es conocida por ser la presidenta del Club de Literatura Clásica y por su extrema curiosidad (Foto: Kyoto Animation)
En el anime "Hyouka", Eru es conocida por ser la presidenta del Club de Literatura Clásica y por su extrema curiosidad (Foto: Kyoto Animation)
Carla Ocaña
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Los fans de los de ambiente escolar y misterios cotidianos tienen un nuevo tema de conversación en redes sociales. Y es que “Hyouka”, la serie que durante años fue una recomendación fija para quienes buscaban historias tranquilas y , ya no está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming . Así, tal como te puedes imaginar, la noticia generó sorpresa entre los seguidores de la producción y entre quienes la tenían pendiente en su lista de visualizaciones.

Vale precisar que la ficción está a cargo de Kyoto Animation y se basa en la obra homónima de Honobu Yonezawa.

En ese sentido, el show televisivo combina drama juvenil, comedia e intriga a lo largo de su trama.

Eru Chitanda y Hōtarō Oreki son los protagonistas del anime "Hyouka" (Foto: Kyoto Animation)
Eru Chitanda y Hōtarō Oreki son los protagonistas del anime "Hyouka" (Foto: Kyoto Animation)

¿QUÉ PASÓ CON “HYOUKA” EN CRUNCHYROLL?

El pasado viernes 30 de octubre del 2026, el perfil de reveló que “Hyouka” fue retirado oficialmente de Crunchyroll.

Así, con esa decisión, la serie ya no está disponible de forma legal en ningún servicio de streaming.

Y la ficha de Crunchyroll respalda el hecho: si ingresas al de la producción, te darás cuenta de que no se encuentra en la plataforma.

¿DE QUÉ TRATA “HYOUKA”?

“Hyouka” narra la historia de Hōtarō Oreki, un estudiante apático que prefiere ahorrar energía en todo.

Y, eventualmente, su hermana le pide que se una al Club de Literatura Clásica de su escuela para evitar que cierre. Así que allí conoce a sus compañeros.

Entonces, el grupo termina investigando un misterioso incidente ocurrido hace 33 años, en el que estuvo implicado el tío de una de las integrantes del club.

¿QUÉ OTROS ANIMES PUEDES VER MIENTRAS TANTO?

Frente a la lamentable salida de “Hyouka” de Crunchyroll, la plataforma sugiere los siguientes títulos:

  • Hotaru no cree en el romance, hasta que un gesto inesperado hace que su compañero Hananoi le confiese sus sentimientos. Ella acepta salir con él para descubrir, poco a poco, qué significa amar y ser amada.
  • Yuki, una universitaria con dificultad auditiva, conoce a Itsuomi y comienza una relación marcada por la lengua de señas, la paciencia y la importancia de comunicarse de verdad.
  • Reina Aharen tiene problemas para medir la distancia personal con los demás. Cuando su compañero Raido le recoge un borrador, ambos inician una amistad peculiar llena de malentendidos y ternura.
  • Rin usa su talento para actuar e interpreta a distintas chicas con el fin de darle a Eiji el “harén” que sueña tener. El detalle es que ella está realmente enamorada de él, quien no logra darse cuenta.
  • Alya aparenta frialdad con su compañero Masachika, aunque a veces le suelta frases coquetas en ruso creyendo que no las entiende. El problema es que él sí entiende el idioma y decide aparentar lo contrario.
El anime "Hyouka" sigue las vivencias de los integrantes del Club de Literatura Clásica mientras resuelven pequeños misterios de la vida cotidiana escolar (Foto: Kyoto Animation)
El anime "Hyouka" sigue las vivencias de los integrantes del Club de Literatura Clásica mientras resuelven pequeños misterios de la vida cotidiana escolar (Foto: Kyoto Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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